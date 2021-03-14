انت الان تتابع تفاصيل خبر استقالة عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمي الزمالك و تولي وليد ابراهيم لخلافته والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - صرح عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمي نادي الزمالك “القلعة البيضاء” عبر حسابه الرسمي فيس بوك، أنه قد تقدم باستقالته للجهاز الفني لنادي الزمالك موضحا أسباب استقالته قائلا: أن طوال الفترة الماضية التي كان يعمل فيها كمدرب لحراس مرمي نادي الزمالك، قد تعرض لهجوم قاسي حول سوء الأداء.

و قد أضاف عبد السلام قائلاً أنه قد قام بتقديم استقالته للجهاز الفني لنادي الزمالك ليرفع الضغط عن حراس المرمى، مؤكدا أن نادي الزمالك يمتلك أفضل حراس في مصر .

و قد اختتم عمرو عبد السلام تصريحاته بأنه إذا كان السبب في سوء أداء حراس الزمالك، فأنه قام بتقديم استقالته للجهاز الفني لنادي الزمالك متمنيا له التوفيق، مؤكدا أن نادي الزمالك يمتلك 3 حراس مرمي رائعين، و على أعلي مستوى وهم محمود جنش أو محمد أبو جبل أو محمد عواد، و قد تم عقد جلسة ثلاثية لتحفيزهم.

وقد تم الاتفاق في إدارة نادي الزمالك علي تعيين وليد إبراهيم مدرب مرمي حراس الناشئين الأسبق لفترة مؤقتة لحين الاستقرار بصورة رسمية علي مدرب حراس المرمى الجديد، و ذلك بداية من يوم الأحد الموافق 13 مارس 2021م.

و يستعد نادي الزمالك لمواجهة الترجي التونسي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 مارس 2021 في مجموعة دوري أبطال أفريقيا للجولة الرابعة.