4 لقاءات مرتقبة في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - تنطلق يوم الثلاثاء القادم جولة جديدة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، وتحديدًا مباريات إياب دور الـ 16 بمباراتين اثنتين، وتستكمل هذه الجولة يوم الأربعاء بمباراتين أيضًا.

مباريات الثلاثاء من دوري أبطال أوروبا

فيلتقي يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس من العام الجاري 2021م، ريال مدريد الإسباني مع أتلانتا الإيطالي، ويواجه مانشستر سيتي الإنجليزي في ذات الوقت فريق بروسيا مونشنغلادباخ الألماني، وتنطلق أحداث المباراتين عند الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت القاهرة.

حيث يستضيف ريال مدريد في المباراة الأولى في ملعب دي ستيفانو في العاصمة الإسبانية مدريد خصمه أتلانتا الإيطالي، وكان ريال مدريد قد حسم نتيجة الذهاب خارج أرضه بالفوز بهدف وحيد بقدم ميندي في الدقيقة 86 من عمر المباراة آنذاك، ولذلك فإنَّ حظوظ الفريق الملكي في التأهل للدور القادم دور الثمانية أفضل من خصمه الإيطالي، حيث إن ريال مدريد يكفيه التعادل أو الفوز بأي نتيجة في المباراة التي سيديرها الحكم الهولندي داني ماكيلي.

وفي المواجهة الأخرى يستضيف مانشستر سيتي الإنكليزي فريقَ بروسيا مونشنغلادباخ الألماني، وكان الفريق الإنجليزي متصدر دوري بلاده الحالي بجداره مانشستر سيتي قد أنهى مباراة الذهاب بفوز مستحق ومتوقع على الفريق الألماني بهدفين نظيفين، في يوم الرابع والعشرين من شباط من العام الجاري، وسجَّل الهدفين حينها برناردو سيلفا في الدقيقه 29، وغابرييل خيسوس في الدقيقه 65 من أحداث اللقاء آنذاك.

مباريات الأربعاء من دوري أبطال أوروبا

ويلتقي يوم الأربعاء في مباراتين أخريين كل من بايرن ميونخ الألماني مع لاتسيو الإيطالي، وتشيلسي الإنجليزي مع اتلتيكو مدريد الإسباني.

وكان بايرن ميونخ قد وضع قدمًا في الدور ربع النهائي “دور الثمانية” بعد فوزه خارج أرضه على لاتسيو الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وهذا حال تشيلسي أيضًا الذي كان قد حسم نتيجة ذهابه أمام أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف دون مقابل.