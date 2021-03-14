شعب صنعاء يقترب من نصف نهائي قدم الملتقى الشتوي
سحق شعب صنعاء ضيفه فتح ذمار برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم في الجولة السادسة لحساب المجموعة الأولى من بطولة كرة القدم بملتقى وحدة صنعاء الشتوي الرابع.
سجل رباعية الشعب في المباراة التي أدارها حكم الساحة مصطفى عبدالغني، اللاعبون علاء الصهباني (هدفين) في الدقائق 45 و 71 ، وعمر الرداعي وطلال الخميسي في الدقائق 64 و 85 على التوالي.
بهذا الفوز العريض ارتفع رصيد الشعب إلى 12 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف اليرموك المتصدر والذي حسم تأهله للمربع الذهبي بعد فوزه على اتحاد إب بهدف دون رد، فيما مُني الفتح بالهزيمة السادسة على التوالي قابعا في قاع المجموعة بدون نقاط.
وبات الشعب الصنعاني بحاجة إلى الفوز أو التعادل في مباراته الأخيرة أمام أهلي صنعاء الثالث ب 8 نقاط لحسم التأهل لدور الأربعة، في حين يبحث الامبراطور عن الفوز ولا شيء غيره على ضيفه شباب الجيل من الحديدة السادس ب 4 نقاط غدا في ختام هذه الجولة للمنافسة على بطاقة الصعود الثانية لنصف نهائي البطولة التي يشرف عليها فرع اتحاد القدم بأمانة العاصمة.
(سبأ)
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