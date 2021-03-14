نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب احتساب هدف النصر الثاني في الأهلي وتعرف على جدول ترتيب الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة علق عبد الرحمن الزيد محلل قنوات السعودية الرياضية على هدف النصر الثاني في الأهلي الذي جاء في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة حيث آثار الهدف اعتراضات كثيرة من جانب لاعبي الأهلي، فلقد طالب بعض اللاعبين حكم المباراة بإلغاء الهدف لوجود لمسة يد على صاحب الهدف وهو عبد الرازق حمد الله، وطالب البعض الآخر بإلغائه بسبب وقوع حمد الله في منطقة التسلل، وعاد الحكم عبد الله الشهري لتقنية الVAR للتأكد من صحة الهدف، وأيدت تقنية الفيديو في الأخير قرار الحكم باحتساب الهدف.

الزيد يكشف سبب احتساب هدف النصر الثاني في الأهلي

تحدث الخبير التحكيمي، عبد الرحمن الزيد في فقرة “تحليل الحالات التحكيمية” المعتاد إجرائها بعد نهاية كل مباراة حول هدف النصر الثاني في الأهلي الذي آثار الجدل، وذلك نظرا لكونه هدف الفوز لفريق النصر بعد مجيئه في وقت قاتل من عمر المباراة، مع وجود بعض الشكوك حول صحة الهدف مما أدى إلى اعتراض لاعبي الأهلي على قرار الحكم باحتساب الهدف.

وكان النصر قد افتتح التسجيل عن طريق رأسية عبد الإله العمري في الدقيقة 41 مستغلا عرضية نفذها زميله الأرجنتيني بيتي مارتينيز عبر ركلة حرة، وبعد مرور 10 دقائق من الشوط الثاني نجح هداف الأهلي عمر السومة في تعديل النتيجة بعد تبادل التمريرات بشكل رائع ومنظم مع عبد الرحمن غريب في الدقيقة 58 من أحداث المباراة.

ثم جاء هدف النصر الثاني قبل نهاية المباراة ب5 دقائق عبر تسديدة صاروخية من المغربي عبد الرزاق حمدالله بعد عرضية ساحرة من علي الحسن، الذي أرسل الكرة في منطقة جزاء الأهلي، وحولها المتألق عبد الإله العمري برأسه لحمدالله الذي سددها لتسكن أعلى الشباك في الدقيقة 85، لتنتهى المباراة بفوز غال وثمين للنصر بنتيجة 2-1.

واستطاع النصر بفوزه الغالي تقليص الفارق بينه وبين الأهلي إلى نقطتين فقط حيث ارتقى النصر بقيادة المدرب الكرواتي ألين هورفات للمركز السادس برصيد 33 نقطة بينما تجمد رصيد أهلي جدة بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش عند النقطة 35 في المركز الخامس.

وأكد عبد الرحمن الزيد على صحة هدف النصر الثاني في الأهلي وأن قرار الحكم صحيح 100% باحتسابه الهدف مشيرا إلى أن حمد الله “صاحب الهدف” لم يكن في وضعية تسلل، كما أنه لم تكن هناك لمسة يد عليه، وكذلك لم تكن هناك مخالفة عليه عندما اتكأ على المدافع مضيفاً أنها مجرد عملية وضع يد بسيطة حيث إذا كان حدث العكس والمدافع هو من وضع يده على حمدالله بنفس الشكل، فلن تحسب حينها ركلة جزاء.

وأيَّد الزيد أيضا قرار الحكم بعدم احتسابه ضرب جزاء لنادي النصر في الدقيقة 54 من عمر المباراة بعد سقوط عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر بعد تلاحم بينه وبين مدافع الأهلي طلال العبسي معللاً ذلك بأنه كان هناك تدافع بسيط وتلاحم عادي بين اللاعبين.

وأكد الزيد أيضا على عدم وجود ركلة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة 80 بعد تصادم مدافع النصر “سلطان الغنام” مع مهاجم الأهلي “ألكساندرو” داخل منطقة الجزاء حيث وصف الزيد التصادم بأنه “احتكاك جسدي طبيعي” بين مهاجم ومدافع، لذلك أصاب الحكم في قراره وفي إدارته للمباراة بشكل عام.