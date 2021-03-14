نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون، حيث يتابع محبي كرة القدم الإنجليزية باهتمام بالغ الدوري الإنجليزي الممتاز ” البريميرليج”، حيث تنطلق المباراة مساء الاثنين 14 مارس على ملعب ” مولينيو”، ويدخل ليفربول اللقاء بعد سلسلة من العروض السيئة أفقدته الكثير من النقاط، وتطمح كتيبة يورجن كلوب من حصد نقاط المباراة الثلاث، والخروج من كابوس الهزائم المتلاحقة في الدوري الإنجليزي في الفترة الأخيرة، ويستثمر نشوة الفوز في مباراته الأخيرة في بطولة دوري الأبطال على ” لايبزيج” بنتيجة هدفين دون رد.

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون القادمة في ” البريميرليج”

من المقرر أن تنطلق المباراة المرتقبة بين ليفربول وولفرهامبتون، مساء يوم الاثنين 15 مارس في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والأردن وفلسطين، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والعراق، الثانية عشر بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، التاسعة بتوقيت الجزائر وتونس، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت لصالح ليفربول بأربعة أهداف نظيفة.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تحتكر شبكة قنوات بي إن سبورت حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” بطريقة حصرية، في شمال أفريقيا والوطن العربي، وتمتلك القناة معدات بث على أعلى مستوي، وعمل استوديو تحليلي واستضافة ضيوف ومحللين رياضيين على مستوى عالي من الكفاءة لجذب المشاهد وإرضاء متابعيها، وفيما يلي نعرض القنوات الناقلة للمباراة.

beIN Sports 1 HD Premium.

beIN Sports 2 HD Premium.

وسيقوم بالتعليق على المباراة المعلق المتميز ” رؤوف خليف”.

ترتيب جدول فرق ” البريميرليج”

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 مانشستر سيتي 30 22 5 3 8 21:64 43 71 2 ليستر سيتي 29 17 5 7 9 32:53 21 56 3 مانشستر يونايتد 0 - 0 29 15 10 4 9 32:55 23 55 4 تشيلسي 29 14 9 6 9 25:44 19 51 5 وست هام يونايتد 0 - 0 28 14 7 7 10 31:42 11 49 6 إيفرتون 28 14 4 10 10 37:40 3 46 7 توتنهام هوتسبير 28 13 6 9 10 30:47 17 45 8 ليفربول 28 12 7 9 10 36:47 11 43 9 أستون فيلا 27 12 5 10 11 28:39 11 41 10 آرسنال 28 12 5 11 10 29:37 8 41 11 كريستال بالاس 29 10 7 12 9 47:31 -16 37 12 ليدز يونايتد 28 11 3 14 10 46:43 -3 36 13 وولفرهامبتون 28 9 8 11 10 37:28 -9 35 14 ساوثهامتون 29 9 6 14 9 51:36 -15 33 15 بيرنلي 29 8 9 12 9 37:22 -15 33 16 برايتون 28 6 11 11 10 36:29 -7 29 17 نيوكاسل يونايتد 28 7 7 14 10 45:28 -17 28 18 فولهام 29 5 11 13 9 36:22 -14 26 19 وست بروميتش ألبيون 29 3 9 17 9 57:20 -37 18 20 شيفيلد يونايتد 29 4 2 23 9 50:16 -34 14

بطاقة المباراة

الفريقين ليفربول & ولفرهامبتون الموعد والتوقيت مساء الاثنين 15 مارس العاشرة بتوقيت القاهرة ملعب المباراة مولينيو معلق المباراة رؤوف خليف القناة الناقلة beIN Sports 1 HD Premium – beIN Sports 2 HD

مركز الفريقين بجدول المسابقة قبل موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون

يدخل ليفربول اللقاء بعد فوز غالي في دوري أبطال أفريقيا على لايبزيج بهدفين دون رد، ويريد كتيبة يورجن كلوب من استثمار هذا الفوز ومواصلة الانتصارات في البطولة الأهم عند جماهير ” الريدز”، ويحتل ليفربول قبل هذا اللقاء المركز الثامن برصيد 43 نقطة، ويأمل في حصد نقاط المباراة الثلاث للاقتراب من المربع الذهبي، حتى يتمكن من المشاركة في دوري الأبطال الموسم القادم، أما ولفرهامبتون فليس أفضل حالاً من الليفر ففي آخر ثلاث مباريات تعادل في اثنين وخسر مباراة، ويحتل حالياً المركز الثاني عشر برصيد 35 نقطة.