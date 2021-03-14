موعد مباراة برشلونة ضد هويسكا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة ومعلق المباراة

ينتظر الكثير من عشاق الساحرة المستديرة، موعد مباراة برشلونة وهويسكا، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين في بطولة الدوري الإسباني، ويدخل العملاق الكتالوني اللقاء وهو يأمل في حصد نقاطها الثلاث والاقتراب من المتصدر أتلتيكو مدريد، ويقلل الفارق بينهم إلى خمس نقاط، وكان برشلونة قد خسر في بطولة دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان في دور الستة عشر، لذلك فهو يرغب في مصالحة جمهوره في الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد هويسكا

من المقرر أن تقام المباراة مساء غد الاثنين 15 مارس، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والأردن وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والعراق، والثانية عشر بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والتاسعة بتوقيت الجزائر وتونس، وتقام المباراة على ملعب ” الكامب نو” ضمن منا فسات الإسبوع السابع والعشرون من بطولة الدوري الإسباني ” الليجا”.

القنوات الناقلة للمباراة ومعلق المباراة

من المقرر أن تقام المباراة مساء غد الاثنين، وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث مباريات الدوري الإسباني حصرياً، في الوطن العربي وشمال أفريقيا، وتقوم القناة ببث المباراة بأجود صورة وأنقى صوت، حيث تمتلك القناة أحدث معدات البث وتقوم بعمل استوديو تحليلي على أعلى مستوى، وسوف تنقل المباراة على القنوات التالية.

beIN Sports HD 1.

وسوف يقوم بالتعليق على المباراة المعلق الكبير ” حفيظ دراجي”.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 أتلتيكو مدريد 27 19 6 2 11 18:50 32 63 2 ريال مدريد 27 17 6 4 11 22:46 24 57 3 برشلونة 26 17 5 4 12 22:57 35 56 4 إشبيلية 25 15 3 7 13 20:35 15 48 5 ريال سوسييداد 27 12 9 6 11 22:43 21 45 6 ريال بيتيس 26 13 3 10 12 40:36 -4 42 7 فياريال 27 9 13 5 11 30:37 7 40 8 غرناطة 27 10 6 11 11 44:33 -11 36 9 ليفانتي 27 8 11 8 11 35:36 1 35 10 أتلتيك بيلباو 27 9 7 11 11 31:37 6 34 11 سيلتا فيغو 27 8 10 9 11 40:34 -6 34 12 فالنسيا 27 7 9 11 11 37:32 -5 30 13 أوساسونا 27 7 8 12 11 35:23 -12 29 14 قادش 27 7 8 12 11 42:23 -19 29 15 خيتافي 27 7 7 13 11 32:21 -11 28 16 بلد الوليد 27 5 11 11 11 37:25 -12 26 17 إلتشي 26 5 9 12 12 39:24 -15 24 18 ديبورتيفو ألافيس 27 5 8 14 11 43:23 -20 23 19 إيبار 27 4 10 13 11 32:21 -11 22 20 هويسكا 26 3 11 12 12 40:25 -15 20

بطاقة المباراة

الفريقين برشلونة & هويسكا الموعد والتوقيت الاثنين 15 مارس – العاشرة بتوقيت القاهرة معلق المباراة حفيظ دراجي ملعب المباراة الكامب نو القناة الناقلة beIN Sports HD 1 موقف الفريقين بجدول المسابقة قبل موعد مباراة برشلونة ضد هويسكا يدخل الفريق الكتالوني اللقاء وهو في المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الأسباني ” الليجا” برصيد 56 نقطة، وبعد أن ودع بطولة أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان يريد الفريق الكتالوني مصالحة جمهوره والفوز بالمباراة، أما فريق هويسكا فيدخل اللقاء وهو متزيل جدول المسابقة برصيد 20 نقطة فقط.