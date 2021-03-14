ملخص نتيجة مباراة أرسنال وتوتنهام هوتسبير اليوم “2-1” وترتيب الدوري الإنجليزي الآن

استضاف استاد الإمارات مباراة أرسنال ضد توتنهام اليوم الأحد الموافق 14 مارس 2021 في الجولة الثامنة والعشرين من مباريات الدوري الإنجليزي الذي يشهد مباراة قوية في نفس الجولة اليوم يلعب في أهمها فريق مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد، بالإضافة إلى مباراة أرسنال وتوتنهام هوتسبير التي انتهت بفوز الجانرز بهدفين مقابل هدف وحيد ليعود الجانرز لتحقيق الانتصارات من جديد في البطولة التي شهدت بالأمس مباريات قوية شهدت تمكن متصدر الترتيب فريق مانشستر سيتي من تحقيق الفوز خارج ملعبه ضد فولهام بثلاثية دون رد ليقتنص نقاط المباراة الثلاث ويحافظ على صدارة جدول الترتيب للبريمرليج مواصلا رحلته نحو استعادة اللقب الذي يحمله ليفربول، ما تمكن ليستر سيتي من اكتساح ضيفه شيفيلد يونايتد بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، وحقق برايتون فوز ثمين خارج ملعبه ضد ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف.

أرسنال استضاف توتنهام في مباراة قوية افتتح فيها الضيوف التهديف أولا عن طريق الأرجنتين لاميلا في الدقيقة 33، قبل أن يتمكن أوديغارد من معادلة النتيجة للجانرز قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة وحيدة، ثم تمكن زميله لاكازيت من تسجيل هدف الفوز لأرسنال من ركلة جزاء في الدقيقة 64 من الشوط الثاني ليقود فريقه لاقتناص نقاط المباراة الثلاث ليتمكن رفاق النني من العودة لمسار الانتصارات من جديد بعد التعادل في آخر مبارياته بالبريمرليج خارج ملعبه أمام بيرنلي بهدف لكل فريق سجله أوباميانج، ويصل رصيده حاليا إلى 44 نقطة متواجدا بها في المركز العاشر حاليا، ورفع الفريق من معنوياته بالتفوق على السبيرز قبل مباراته الهامة في إياب دور الستة عشر بالدوري الأوروبي أمام أولمبياكوس اليوناني في ذهاب دور الستة عشر، حيث تمكن الجانرز من دك شباك ضيوفهم ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة سجل فيها أهداف الجانرز كلا من أوديجارد، ماجاليس، ومحمد النني، بينما سجل يوسف العربي هدف الضيوف الوحيد.

فريق توتنهام هوتسبير كان يأمل في تحقيق الفوز ضد الجانرز وتكرار انتصاره كما كان الحال في مباراة الذهاب التي أقيمت في الجولة الحادية عشر على ملعب توتنهام الذي حقق الفوز بهدفين دون رد سجلهما كلا من هاري كين، وهيونج مين سون، ودخل السبيرز المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما تمكن من تحقيق الفوز في المباريات الخمس الأخيرة التي خاضها في الدوري الإنجليزي، واليوروبا ليج، حيث حقق فوز عريض في آخر مبارياته أمام فريق كريستال بالاس في البريمرليج برباعية مقابل هدف في مباراة سجل فيها كلا من بيل، وهاري كين أهداف السبيرز براقع هدفين لكل لاعب، بينما سجل بينتكي هدف الصقور الوحيد في المباراة، قبل أن يحقق انتصار كبير في آخر مبارياته ضد دينامو زغرب في الدوري الأوروبي بهدفين دون رد سجلهما هاري كين ليقطع نصف الطريق نحو ربع النهائي.

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نتيجة مباراة أرسنال وتوتنهام هوتسبير اليوم

أرسنال 2-1 توتنهام هوتسبير.

هدف أول لتوتنهام عن طريق لاميلا.

هدف التعادل لفريق ارسنال عن طريق اوديجارد.

هدف ثاني للجانرز عن طريق لاكازيت من ركلة جزاء.