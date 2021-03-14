موعد مباراة التعاون والقادسية اليوم والقنوات الناقلة ksa sports في كأس خادم الحرمين

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يستضيف ملعب ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية مباراة التعاون ضد القادسية اليوم الإثنين 15 مارس 2021 في الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي تشهد إقامة لقاء آخر في افتتاح مباريات دور الثمانية حين يقام موعد مباراة الباطن ضد الفيصلي في السابعة إلا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة، بينما ينطلق موعد مباراة التعاون والقادسية اليوم في التاسعة إلا ربع في مباراة قوية يأمل فيها التعاون تحقيق الفوز في أولى مبارياته تحت قيادة فنية جديدة للصربي إل مايسترو الذي تولى القيادة الفنية للتعاون خلفا للفرنسي كارتيرون الذي رحل لتدريب الزمالك المصري في فترة تشهد نتائج جيدة لفريق التعاون أدت لتقدمه إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي مؤخرا.
التعاون يلاقي القادسية في مباراة قوية يأمل فيها تحقيق الفوز للتأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ومواصلة مشواره الناجح في البطولة التي بدأ مشواره بها هذا الموسم بملاقاة فريق ضمك في دور الستة عشر، وتمكن من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة سجل فيها كلا من أميسي، وتاومبا هدفا التعاون بينما سجل زيلايا هدف ضمك الوحيد في المباراة ليتأهل التعاون بنجاح للدور ربع النهائي الذي فشل في بلغه الموسم الماضي في البطولة حين ودعها من دور الستة عشر أمام أبها بالخسارة بهدف دون رد، ويأمل الفريق في العودة لمنصات تتويج البطولة التي حققها من قبل مرة وحيدة في الموسم قبل الماضي على حساب الاتحاد في النهائي، حيث حقق وقتها الفوز بهدفين عن طريق طلال العيسى، وتاومبا، بينما سجل بريوفيتش هدف اتحاد جدة الوحيد.
فريق القادسية على الجانب الآخر بدأ مشواره في الكأس بملاقاة فريق الشباب في دور الستة عشر، وتمكن من تحقيق الفوز بهدف دون رد سجله حسن العمري من ركلة جزاء سجلها لفريقه قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة وحيدة ليقود فريقه لربع نهائي البطولة التي يتمكن الفريق من تحقيقها أو بلوغ المباراة النهائية بها من قبل، ويأمل الفريق في تحقيق الفوز ضد التعاون للعودة لمسار الانتصارات من جديد بعد أن حاد عن مسار الانتصارات في المباريات الأربع الأخيرة التي خاضها في الدوري السعودي.
موعد مباراة التعاون والقادسية اليوم
- 8:45 توقيت مكة المكرمة، والعراق.
- 9:45 توقيت الإمارات، وعمان.
القنوات الناقلة لمباراة التعاون ضد القادسية
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