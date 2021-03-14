ملخص نتيجة مباراة ميلان ونابولي اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الإيطالي

تستمر مباريات الجولة السابعة والعشرين من مباريات الدوري الإيطالي بإقامة العديد من المباريات القوية التي تشهد في أهمها مباراة متصدر الترتيب فريق إنتر ميلان خارج ملعبه مع تورينو في أهم المباريات التي تتضمن إقامة موعد مباراة ميلان ونابولي اليوم الأحد 14 مارس 2021 في الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، حيث يأمل ميلان في تحقيق الفوز آملا في تعثر المتصدر إنتر لتقليص فارق النقاط البالغ ست نقاط حاليا لمواصلة مطاردة لوكاكو ورفاقه على الصدارة، وأيضا للحفاظ على المركز الثاني المهدد من العديد من الفرق أمثال أتالانتا الذي حقق الفوز ضد سيبيزيا في نفس الجولة، كما تمكن لاتسيو من تحقيق فوز ثمين ضد كروتوني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ميلان يستضيف نابولي في مباراة قوية يأمل فيها تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات في الكاليتشو بعد انتصاره خارج ملعبه أمام هيلاس فيرونا بهدفين دون رد في الجولة الماضية في مباراة سجل فيها كلا من دالوت، وكرونيتش هدفا ميلان الذي تعادل في آخر مبارياته خارج ملعبه أمام مانشستر يونايتد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أولد ترافولد في ذهاب دور الستة عشر بالدوري الأوروبي، حيث تمكن كايير من تسجيل هدف التعادل لميلان في الدقيقة الأخيرة من المباراة من رأسية سكنت شباك هندرسون ليعود الميلان بنقطة ثمينة من انجلترا رغم الغيابات الكثيرة التي عانى منها الميلان في المباراة بداعي الإصابة بغياب كلا من ابراهيموفيتش، بن ناصر، ماندوزكيتش، بالإضافة لغياب كلا من هاكان، وثيو الذان عادا إلى تدريبات الفريق ليلتحقا بقائمة الفريق ضد نابولي.

نابولي يأمل في تحقيق الفوز ضد ميلان ومواصلة الانتصارات في الكاليتشو بعدما تمكن من تحقيق فوز هام في آخر مبارياته على ملعبه أمام بولونيا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة تمكن فيها كلا من أوسمين، وإنسيني “هدفين” من تسجيل أهداف نابولي الذي اقتنص ثلاث نقاط هامة رفع بها رصيده إلى 47 نقطة جمعها من خوض 25 مباراة تمكن فيها من تحقيق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في مبارتين، وخسر ثمانية مباريات.

نتيجة مباراة ميلان ضد نابولي الآن

ميلان 0-1 نابولي.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

هدف أول لفريق نابولي عن طريق بوليتانو في الدقيقة 49.

تشكيلة مباراة ميلان ضد نابولي الرسمية

تشكيل ميلان الرسمي ضد نابولي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: غابيا، توموري، دالوت، وثير هيرنانديز.

خط الوسط: كرونيتش، كاستييخو، وهاكان.

خط الهجوم: كيسي، تونالي، ورفائيل لياو.

تشكيل فريق نابولي الرسمي ضد ميلان:

حراسة المرمى: أوسبينا.

خط الدفاع: هساي، كوليبالي، ماسكيموفيتش، ودي لورينزو.

خط الوسط: ديم، رويز، وزيلينسكي.

خط الهجوم: إنيسيني، بوليتانو، وميرتينز.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي الآن

موعد مباراة ميلان ونابولي اليوم

10:45 توقيت مكة المكرمة، والعراق.

9:45 توقيت مصر، وفلسطين.

8:45 توقيت الجزائر، والمغرب.

11:45 توقيت عمان، والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد نابولي

بي أن سبورت HD3.

تعليق: رؤوف خليف.