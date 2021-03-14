موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الإنجليزي

تختتم مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي بمباراة قوية تقام على مولينو معقل الوولفز تجمع وولفرهامبتون ضد ليفربول حامل اللقب المتعثر في البطولة هذا الموسم متراجعا للمركز الثامن حاليا في جدول ترتيب البريمرليج الذي شهد مباريات قوية عديدة في نفس الجولة شهدت في أهمها فوز فريق مانشستر سيتي متصدر الترتيب ضد فولهام بثلاثية دون رد، وفوز مانشستر يونايتد ضد وست هام بهدف دون رد، وخسارة إيفرتون أمام بيرنلي بهدفين دون رد، وتعادل تشيلسي سلبيا أمام ليدز يونايتد سلبيا، وخسارة توتنهام هوتسبير أمام أرسنال بهدفين مقابل هدف، وهي نتائج جيدة للريدز خاصة تعثر التوفيز، والهامرز، والسبيرز لتتاح الفرصة لرفاق كلوب للتقدم للمركز السادس حال تحقيقه الفوز ضد الولفيز، وسينطلق موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم في العاشرة مساءا بتوقيت مصر.

ليفربول يخرج لملاقاة وولفرهامبتون في مباراة قوية يأمل فيها رفاق صلاح تحقيق الفوز، والعودة لمسار الانتصارات من جديد في البريمرليج بعد أن حاد عنه في الجولتين الماضيتين، حيث خسر أمام تشيلسي على ملعبه آنفيلد بهدف دون رد، ثم تلقى الخسارة بنفس النتيجة على نفس الملعب أمام فولهام في آخر مبارياته بالبريمرليج ليواصل فقدان النقاط، ويتجمد رصيده عند 43 نقطة جمعها من خوض 28 مباراة حقق فيها الفوز في 12 مباراة، وتعادل في سبع مباريات، وخسر تسع.

ليفربول يدخل مباراته ضد وولفرهامبتون بمعنويات مرتفعة بعد تمكنه من بلوغ الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا بنجاح بتخطيه فريق لايبزيغ الألماني في دور الستة عشر بمجموع مبارتي الذهاب والإياب برباعية دون رد، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الريدز بهدفين نظيفين صلاح وماني، قبل انتصارهم إيابا بنفس النتيجة على الانفيلد بهدفين لصلاح وماني أيضا ليفك الريدز عقدتهم على الآنفيلد ويحققوا انتصارهم الأول على ملعبهم بعد أن تلقى ست هزائم في البريمرليج في المباريات الست الأخيرة التي خاضها على الملعب.

ترتيب الدوري الإنجليزي الآن

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم

9:00 توقيت الجزائر، والمغرب.

10:00 توقيت مصر، فلسطين، والأردن.

11:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، والكويت.

00:00 توقيت الامارات، وعمان.

القنوات الناقلة لماتش ليفربول ضد وولفرهامبتون

بي ان سبورت HD1.

بي ان سبورت HD2.

تعليق: رؤوف خليف.