موعد مباراة برشلونة ضد هويسكا والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - يلتقي نادي برشلونة ضد هويسكا وذلك في الدوري الإسباني ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين والتي ستنطلق في كامب نو.

موعد مباراة برشلونة ضد هويسكا

تقام المباراة بين الفريقين برشلونة ضد هويسكا مساء يوم الإثنين بتاريخ 15-3-2021 وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 11 بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة 12 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وهويسكا

سوف يتم بث المباراة بشكل مباشرعلى قناة بي ان سبورت 3، كما تنقل على قناة سيتانتا سبورتس 1 البريطانية، وقناة بي إن سبورتس الإنجليزية 1، وقناة كانال بلوس سبورت 2 البولندية، وقناة موفي ستار لاليجا الإسبانية 1، ولا ليجا تي في HD UK.

المفارقات بين الفريقين

يأتي فريق برشلونة في المرتبة الثانية بجدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، بينما يحتل فريق هويسكا المركز 20 و الأخير برصيد 20 نقطة فقط.

الفريق الكاتلوني كان قد انتصر على مضيفه اساسونا بهدفين دون رد في الجولة رقم ست وعشرون من عمر الليجا على ملعب السادار، حيث سجل أهداف البلوجرانا كل من جوردي ألبا إلياكيسموريبا .

في المقابل خسر فريق هويسكا أمام ضيفه سيلتا فيجو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في نفس الجولة على ملعب إل ألكواز.

يقول كومان : جميع مباريات فريق برشلونة في الدوري مهمة ويقول المدرب الهولندي أن مباراة برشلونة مع هويسكا لا تقل أهمية عن المباراة بين ريال مدريد ضد سوسيداد .

معلق مباراة برشلونة وهويسكا

سوف يكون المعلق الرياضي علي المباراة حفيظ دراجي جزائري الجنسية .