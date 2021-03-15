موعد مباراة برشلونة وهويسكا اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الأسباني

تختتم مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الأسباني اليوم الاثنين الموافق 15 مارس 2021 بإقامة موعد مباراة برشلونة وهويسكا اليوم على ملعب الكامب نو معقل الفريق الكتالوني الساعي لتحقيق الفوز، واقتناص نقاط المباراة الثلاث للعودة للمركز الثاني في جدول الترتيب مجددا بعد أن ارتقى الريال مؤقتا لذلك المركز بانتصاره أمام إلتشي في نفس الجولة بهدفين مقابل هدف وحيد، بينما في الصدارة مازال أتلتيكو مدريد متواجدا رغم تعادله أمام خيتافي سلبيا ليفقد نقطتين هامتين، ويتيح الفرصة للبارسا لتقليص الفارق معه إلى أربع نقاط معه في حال تمكن الفريق الكتالوني تحقيق الفوز ضد هويسكا، وتكرار انتصاره أمام نفس الفريق كما كان الحال ذهابا بالجولة السابعة عشر، حين فاز البارسا خارج ملعبه بهدف دون رد سجله دي يونج.

يستعد ميسي أسطورة الفريق الكتالوني لمعادلة رقم أسطورة أخرى هو الأسباني تشافي في عدد المباريات التي خاضها رفقة الفريق الكتالوني البالغ 767 مباراة في حال شارك ليونيل في مباراة الفريق الليلة ضد هويسكا، حيث يأمل رفاق كومان في تحقيق فوز ينسيهم مرارة الخروج من دوري أبطال أوروبا مؤخرا على يد باريس سان جيرمان، بعدما اكتفوا بتحقيق تعادل خارج الديار بهدف لمثله لينتهي مشوارهم الأوروبي هذا الموسم من دور الستة عشر، بعد أن خسروا ذهابا على ملعبهم أمام الفريق الباريسي برباعية مقابل هدف، بينما في الليغا فالفريق يأمل في مواصلة الانتصارات بعد فوزه الهام في آخر مبارياته بالبطولة خارج ملعبه أمام أوساسونا بهدفين دون رد عن طريق ألبا، وموريبا ليحقق الفريق ثالث انتصاراته تواليا في الليغا.

الفريق الكتالوني يدخل مباراته أمام هويسكا مفتقدا لعدد من اللاعبين بداعي الإصابة باستمرار غياب كلا من كوتينهو، فاتي منذ فترة، وغياب سيرجي روبيرتو، والمدافع جيرارد بيكيه في الوقت المنتظر فيه أن يستعيد البارسا مهاجمه الأورغواياني أوارخو بعد تعافيه من الإصابة مؤخرا، ومشاركته في تدريبات الفريق الجماعية استعدادا لمباراتهم ضد متذيل جدول ترتيب الليغا حاليا فريق هويسكا.

جدول ترتيب الدوري الأسباني الآن

موعد مباراة برشلونة وهويسكا اليوم

10:00 توقيت فلسطين، مصر، سوريا، والأردن، ولبنان.

11:00 توقيت الكويت، العراق، مكة المكرمة، البحرين، وقطر.

00:00 توقيت عمان، والامارات.

9:00 توقيت الجزائر، المغرب، وتونس.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد هويسكا

بي أن سبورت HD1.

تعليق: حفيظ دراجي.