ينتظر جماهير نادي الزمالك المصري موعد مباراة نادي الزمالك والترجي القادمة في الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2021 ، بعد الخسارة الفارس الأبيض في الجولة الثالثة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد للمدافع الأيسر لنادي الزمالك احمد أبو الفتوح ، مما جعل مهمة نادي الزمالك صعبة للغاية للصعود لدور الثامنة فمن الضروري علي نادي الزمالك الفوز في هذه المباراة لكي يزيد فرصته في الصعود ، و واصل الزمالك التدريبات الجماعية اليوم وكانت تدريبات جادة ، وتعاهد ألاعبين علي الفوز في المباراة القادمة.

موعد مباراة نادي الزمالك والترجي القادمة

تنتظر جماهير الزمالك الأفضل من المدير الفني الجديد باتريس كارتيرون في أولي مبارياته مع نادي الزمالك في ولايته الثانية واللاعبين خلال المباراة القادمة مع نادي الترجي التونسي ، والتي تقام في تمام الساعة التاسعة بالتوقيت مصر والساعة الثامنة بتوقيت تونس مساء يوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من مارس علي أستاد القاهرة الدولي وتعبر هذه المباراة هامه جدا لنادي الزمالك بعد أن تعرض للهزيمة من نادي الترجي التونسي خارج الديار، يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين فقط ، بينما يحتل نادي الترجي التونسي المركز الأول برصيد سبع نقاط .

موعد مباراة الزمالك والترجي القادمة والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة للمباراة

تمتلك قنوات بي أن سبورتس حقوق نقل دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات ، وبالتحديد ستذاع علي القناة الرابعة bein SPORTS HD4، وأيضا سوف تذاع علي قناة أون تايم سبورت الأرضية on time sports.

التشكيل الزمالك المتوقع.

حراسة المرمي محمد أبو جبل.

خط الدفاع عبد لله جمعة محمود حمدي الونش محمود علاء احمد عيد.

خط الوسط طارق حامد و فرجاني ساسي و أمام عاشور.

صناع اللعب يوسف اوباما احمد السيد زيزو.

الهجوم اشرف بن شرقي .