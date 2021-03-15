نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عشاق المارد الأحمر عن أخبار ناديه الكبير ويريد معرفة، موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا، ويدخل الشياطين الحمر اللقاء ولا بديل أمامهم سوى الفوز بالمباراة وحصد نقاطها الثلاث، حتى يتمكن من مواصلة مشواره الأفريقي ويحتفظ بلقبه المحبب إلى جماهيره حيث أنه بطل النسخة الماضية من دوري الأبطال، بعد تغلبه في النهائي على غريمه التقليدي نادي الزمالك المصري، وتسعى كتيبة بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب أفريقي، في حسم المباراة والعوده من الكونغو بنقاط المباراة الثلاث خصوصاً بعد التعادل المخيب للآمال في المباراة السابقة أمام فيتا.

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة الرابعة من دوري الأبطال

من المقرر أن تقام المباراة مساء غدٍ الثلاثاء 16 مارس، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت كلاً من القاهرة والأردن وفلسطين، وفي الرابعة بتوقيت مكة المكرمة والعراق، والخامسة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والثانية بتوقيت الجزائر وتونس، وسوف تقام المباراة على ملعب ” الشهداء”.

القنوات الناقلة للمباراة ومعلق المباراة

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا في شمال أفريقيا والوطن العربي بشكل حصري، وتعمل القناة على جذب المشاهدين من خلال توفير أحدث الأجهزة والمعدات لنقل المباريات في أفضل صورة وأنقى صوت، وعمل استوديو تحليلي على أعلى مستوى واستضافة نجوم كرة القدم من كل مكان، ومن المقرر أن تنقل المباراة على القناة الآتية.

beIN Sports HD 4 – beIN Sports Connect.

وسيقوم بالتعليق على المباراة المعلق ” أحمد الطيب”.

بطاقة المباراة

يدخل الأهلي اللقاء بعد تعادل مخيب للآمال في مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة، والتي انتهت بهدفين لمثلهما وبعد ضياع العديد من الفرص السهلة، ولا بديل أمام الأحمر غير الفوز بالمباراة حتى لا يدخل نفسه في حسبة ” برما” وحسبة النقاط.

الفريقين الأهلي & فيتا كلوب الموعد والتوقيت مساء الثلاثاء 16 مارس – الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة ملعب المباراة ستاد الشهداء معلق المباراة أحمد الطيب القنوات الناقلة beIN Sports HD 4 – beIN Sports Connect