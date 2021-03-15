نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وهويسكا اليوم وموعد المباراة .. هل قناة مكسبي سبورت؟ في المقال التالي
عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وهويسكا المبارة التي يسعي من خلالها فريق برشلونة إلى مصالحة الجماهير الغاضبة من خروج الفريق أمام باريس سان جيرمان من دور الستة عشر لبطولة دوري أوربا، فالمباراة تعد فرصة سانحة للفريق لمواصلة التقدم في المشوار المحلي وتعويض الخروج من المسابقة الأوربية، حتى لا يخرج الفريق من الموسم وهو خالي الوفاض، ويتساءل الكثيرين هل تنقل قناة مكسبي ماتش برشلونة اليوم وحتى الآن لم تصرح القناة بأي تصريحات.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وهويسكا اليوم
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وهويسكا من الأمور التي يبحث عنها الكثير من عشاق كرة القدم الإسبانية بصفة عامة، وعشاق برشلونة بصفة خاصة.
حيث تقام المباراة بين الفريقين ضمن إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم، وسوف تقام شبكة بي ان سبورت بإذاعة المباراة على القنوات الخاصة بها.
- قناة Sport Klub 1 HD Slovenija
- قناة Sport Klub 1HD Croatia
- قناة Digi Sport 1 HD Romania
- قناة beIN Sports HD 11 EN
- قناة beIN Sports HD 14 FR
- قناة SuperSport HD 2 alb
- قناة Ziggo Sport Select HD
- قناة Sport Klub 1 Montenegro
- قناة Match! TV
- قناة CBC Sport HD
- قناة Varzish Sport HD
- قناة LaLiga TV Bar
- قناة Movistar LaLiga HD
- قناة Eleven Sports 1 HD
- قناة Eleven Sports 1 HD portugal
- قناة DAZN 1 HD
- قناة Max Sport 4 HD
- قناة Spiler 2 TV
- قناة beIN Sports Connect
- قناة Canal + Premium Poland
- قناة Setanta Sports Euro As
حيث سوف تتم إذاعة المباراة عبر قناة بي ان سبورت 1hd، وقد كلفت القناة المعلق حفيظ الدراجي ليقوم بالتعليق على المباراة، ولكنها مشفرة.
موعد مباراة برشلونة وهويسكا
من المقرر أن تعقد المباراة بين فريق برشلونة وفريق هويسكا على ملعب كامب نو، يوم الأثنين 15 مارس، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية، الحادية عشر مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية.
وكانت مباراة الدور الأول في البطولة قد انتهت بفوز فريق برشلونة بهدف نظيف دون رد، ويدخل فريق برشلونة هذا اللقاء وهو في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني.
ففريق برشلونة قد تمكن من جمع 56 نقطة في الدوري، ويسعي إلى حصد نقاط المباراة الثلاثة حتى يتمكن من مواصلة مطاردته لفريق أتيلتكو مدريد المتصدر للدوري بفارق 8 نقاط.
وعلى الوجه الأخر فإن فريق هويسكا يقبع في المركز الأخير من الدوري، حيث لم يتمكن الفريق سوي من حصد 20 نقطة فقط في الدوري، ويأمل من خلال هذا اللقاء إلى تحقيق أي نتيجة إيجابية تساعد الفريق على الخروج من دوامة الهبوط.
وبذلك نكون قد انتهت رحلتنا معكم حول القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وهويسكا اليوم وموعد المباراة.
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