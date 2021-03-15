تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة لمتابعة الدوريات العالمية 2021 BeIN Sport

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة أحد القنوات الرياضية التابعة لشبكة بي ان سبورت العملاقة، والتي تهتم بتقديم البرامج المتخصصة في الرياضة بصفة عامة، وكرة القدم بصفة خاصة، كما تعمل القناة على إذاعة العديد من مباريات كرة القدم العالمية، والتي يهتم بها الكثير من عشاق الكرة، وخاصة في البطولات التي يشارك فيها الفرق والمنتخبات العربية.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة من أكثر الترددات التي يبحث عنها الكثير من عشاق كرة القدم، وخاصة أن القناة تقوم ببث بعض المباريات الهامة دون الحاجة للقيام بالاشتراك في القنوات المدفوعة التابعة لشبكة بي ان سبورت.

والحقيقة أن إدارة القناة قامت بتوفير القناة على أكثر من قمر صناعي، فيمكنك متابعة قناة بي ان سبورت المفتوحة عبلى القمر الصناعي نايل سات على تردد 12765 أفقي، مع معامل ترميز 27500، ومعادل تصحيح خطأ 4/3.

كما يمكنك متابعة البث الخاص بالقناة على القمر الصناعي عرب سات على تردد 12379 أفقي، مع معامل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

علاوة على ذلك يمكنك متابعة البث الخاص بالقناة على القمر الصناعي سهيل سات على تردد 11547 رأسي، مع وجود معامل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 5/6.

المباريات المذاعة على بي ان سبورت المفتوحة

قناة بي ان سبورت المفتوحة تهتم بتقديم العديد من المباريات الهامة التي ينتظرها عشاق كرة القدم، وخاصة في الوطن العربي، حيث تعمل القناة على إذاعة العديد من المباريات بصورة مجانية تماما بدلا من عرضها على القنوات المشفرة التابعة للشبكة والتي تحتاج إلى دفع اشتراك شهري.

فتقوم القناة بتقديم بعض مباريات الدوري الإنجليزي، والدوري الإسباني والدوري الإيطالي، وبعض مباريات دوري أبطال أفريقيا والعديد من البطولة الكروية القوية، فيمكنك الاستمتاع بالبطولة العالمية من خلال الحصول على تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة، والاستمتاع بالمباريات الهامة.