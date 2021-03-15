نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر والعين اليوم وموعد المباراة .. قناة السعودية الرياضية في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر والعين اليوم نقدمها لكم من خلال موقعنا ثقفني، حيث أن القنوات الناقلة لمباراة النصر والعين والتي تحمل عنوان لا بديل عن الفوز لأي من الفريقين، حيث تقام المباراة ضمن منافسات الدور الربع النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وإن كان الكثير من المحللين يرون أن المباراة سوف تكون سهلة نسبيا لفريق النصر، ولكن مباريات الكأس لا تخلو من المفاجئات، وربما نشاهد أحد هذه المفاجئات في هذه المباراة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر والعين اليوم

القنوات المفتوحة التي تذيع مباراة النصر والعين اليوم يبحث عنها كثيرين، والتي من المقرر إقامتها على ملعب مرسول بارك، وقد أعنت الرياضية السعودية أنها سوف تقوم ببث المباراة من خلال شاشتها، حيث أنها القناة التي تمتلك الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، وسوف تذاع المباراة على القناة الرياضية السعودية الأولي على أن يقوم بالتعليق على أحداث المباراة المعلق مشاري القرني.

موعد مباراة النصر والعين

سوف تقام المباراة بين النصر والعين يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021م، في تمام الساعة الخامسة وأربعين دقيقة بتوقيت جمهورية مصر العربية، السادسة والأربعين دقيقة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويدخل النصر اللقاء والفريق مفعم بالأمل خاصة بعد أن تمكن الفريق من الفوز في مباراة الديربي السعودي أمام أهلي جدة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

ويحتل فريق النصر في الوقت الحالي المركز السادس في ترتيب الدوري السعودي، حيث تمكن الفريق من حصد 33 نقطة، بعد أن تمكن الفريق من الفوز في 9 مباريات، وحقق التعادل في ستة أخري، بينما تجرع مرارة الهزيمة في ثمانية مناسبات.

وعلى الجهة الأخرى فإن فريق العين يدخل المباراة وهو يعاني من النتائج السيئة التي يقدمها في الدوري، فالفريق يحتل المركز الأخير في ترتيب الدوري، حيث لم يتمكن الفريق سوي من تحقيق 17 نقطة فقط، وكان أخر فوز للفريق في الدوري يوم 4 فبراير الماضي.

فهل سيكون الفوز من حليف النصر أم العين هذا ما سنشاهده سويا من خلال القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر والعين اليوم.