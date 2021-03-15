موسينجو-أومبا أميناً عاماً للاتحاد الإفريقي لكرة القدم

القاهرة ـ أ.ف.ب: عيّن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الكونغولي الديموقراطي فيرون موسينجو-أومبا أميناً عاماً له، خلفاً للمغربي عبد المنعم باه، غداة انتخاب الجنوب أفريقي باتريسي موتسيبي على رأس الاتحاد القاري.وأعلن الاتحاد الإفريقي في بيان أن “موسينجو-أومبا سيترك منصبه كرئيس تنفيذي لقسم الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بأثر فوري لتولي منصب الأمين العام لكاف”، ليخلف باه الذي يشغل المنصب منذ مارس 2020. وأصدر رئيس فيفا السويسري جاني إنفانتينو والأمينة العامة للاتحاد الدولي السنغالية فاطمة سامورا بياناً مشتركاً أعربا فيه عن امتنانهم للعمل الذي أشرف عليه موسينجو-أومبا في فيفا.وقال البيان إنه “بالنيابة عن فيفا بالكامل، نود أن نشكر فيرون موسينجو-أومبا على عمله الممتاز ونتمنى له كل التوفيق في التحدي التالي بصفته أميناً عاماً للكاف”.وأضاف أن فيفا “يتطلع أيضاً إلى العمل معه في مشاريع مستقبلية للمساعدة في وضع كرة القدم الأفريقية على قمة كرة القدم العالمية”.وكان موسينجو-أومبا، المقرّب من رئيس فيفا السويسري جياني إنفانتينو، قد انضم إلى فيفا عام 2016 كرئيس للجمعيات الأعضاء، حيث كان مسؤولاً عن إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي، ثم أمضى العامين الماضيين في دعم كل اتحادات فيفا الأعضاء الـ211 لتنفيذ برنامج الاتحاد الدولي للتطوير المستقبلي، إضافة إلى إدارة العلاقات مع الاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية كجزء من دوره كرئيس تنفيذي للقسم، وفق بيان الكاف.وأشار إلى أنه عمل بشكل خاص على تطوير كرة القدم للشباب والنساء في القارة الإفريقية، كما أشرف مؤخراً على خطة الإغاثة الخاصة بالقارة في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

