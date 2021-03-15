نادي ينقل يرفع وتيرة استعداداته للمشاركة في دوري كرة القدم النسائي

في الرياضة 15 مارس,2021

فاز على بهلاء وديا

متابعة ـ زينب الزدجالية:

تتسارع وتيرة الاستعدادات بين الفرق النسائية للمشاركة في دوري كرة القدم النسائي للصالات والذي سينطلق يوم التاسع عشر من الشهر الجاري بمشاركة 29 فريقا نسائيا من مختلف الاندية الرياضية، من بينها فريق نادي ينقل الذي كان من اوائل الفرق التي تقدمت للمشاركة في هذا الدوري بواقع فريق واحد في فئة العموم .

فقد شرع نادي ينقل منذ مطلع العام الجاري في التجهيز وإعداد الفريق على اكمل وجه، حيث ينتظم الفريق النسائي في تدريباته عبر الحصص التدريبية التي خصصت لهم بواقع يومين في الاسبوع بنادي الامل كما التقى الفريق وديا يوم امس الاول بفريق نادي بهلاء وذلك ضمن برنامجه الاعدادي للدوري و الوقوف على مدى جاهزية الفريق.

وتضم قائمة فريق نادي ينقل لكرة القدم النسائية كلا من : أزهر بنت جاسم البحرانية ، ابتسام بنت حديد العريمية ، رهام بنت حمدان الشيزاوية ، هنادي بنت نبيل البلوشية ، فردوس بنت سعيد الجهضمية ، مريم بنت عبيد البريكية ، هيام بنت عوض بيت سويد ، ريهام بنت راشد الحيدية ، نوف بنت جمعة البلوشية ، احلام بنت حديد العريمية ، نجاة بنت عبدالكريم النوفلية و إدارية الفريق احلام الهنائية و مدربة الفريق أمينة بنت عبدالكريم البلوشية .

دور كبير

من جانبه قال رئيس نادي ينقل عامر بن سعيد العلوي حول مشاركة فريق النادي في دوري كرة القدم النسائي للصالات : نثمن الدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد العماني لكرة القدم في اشراك المرأة في مختلف أنشطة ومسابقات الاتحاد اذ يعد الدوري هو الخطوة الكبيرة نحو ممارسة جادة للمرأة في رياضة القدم مما يرفد الساحة الرياضية بلاعبات عمانيات قادرات على المنافسة في مختلف البطولات.

واضاف العلوي : يشارك نادي ينقل هذا الموسم بفريق كرة القدم النسائي للصالات وذلك بقيادة المدربة امينة البلوشية التي قامت مشكورة بإعداد الفريق منذ بداية شهر يناير 2021 وتدريبه ولخبرتها في التدريب اصبح الفريق جاهزا لخوض المباريات التي سيقيمها الاتحاد العماني لكرة القدم في منتصف هذا الشهر، حيث سخر النادي كل الإمكانيات لإعداد الفريق الاعداد الجيد الذي يؤهله للتنافس مع الفرق المشاركة بالشكل المطلوب، كما ان ادارة نادي ينقل تفتح ابواب النادي لجميع فتيات الولاية الراغبات في الانضمام لصفوف النادي حسب هواياتهن في جميع الالعاب وذلك بعد ان تم استلام الصالة المغلقة المتعددة الاستخدامات بالمبنى الجديد للنادي التي يستطعن من خلالها ممارسة جميع الالعاب.

كما يشرفني ان أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للسيدة نائلة بنت حمد البوسعيدية رئيسة اللجنة العمانية لفئة الصم على تعاونها في فكرة دمج بعض اللاعبات من فئة الصم للتدريب مع لاعبات فريق نادي ينقل مما انعكس اثره على الارتقاء بمستوى اللاعبات المهارية من خلال الاحتكاك ونقل الخبرة.

خطى مدروسة

من جانبها قالت مدربة الفريق أمينة بنت عبدالكريم البلوشية حول الاستعدادات و الاعداد للفريق : استعداداتنا للمشاركة في دوري كرة القدم النسائي الذي ينظمه الاتحاد العُماني لكرة القدم تسير بخطى مدروسة، حيث بدأت الاستعدادات مبكرا منذ لحظة الإعلان عن إقامة الدوري تم التنسيق مع رئيس نادي ينقل لتشكيل الفريق الذي سعى جاهدا لتوفير وتسخير جميع الإمكانيات التي ساعدتنا لتأهيل اللاعبات وإعدادهم الاعداد الجيد للمشاركة.

حيث تم انتقاء أفضل العناصر من اللاعبات ووضعت الخطط التدريبية المدروسة التي تساعد على الاعداد الجيد للاعبات من النواحي الفنية والبدنية والنفسية وذلك من خلال برنامج تدريبي متكامل بوقت كافي يضمن مشاركة الفريق بالشكل اللائق و يمثل النادي خير تمثيل.

كما تضمن البرنامج بعض المباريات الودية مع الأندية المشاركة بهدف صقل اللاعبات ومن خلال تجربتنا في مجال تدريب كرة القدم وضعنا كل ما اكتسبناه من خبرة في هذا المجال .