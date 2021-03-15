يونس المشيفري يفضّل الراحة حتى نهاية الموسم الحالي ويعتذر للعروض الجديدة

بعد مغادرته صفوف نادي السيب بالتراضي
اتفق مجلس إدارة نادي السيب ومهاجمه السابق يونس المشيفري على إنهاء العقد بينهما بالتراضي ، حيث إن فرصة اللاعب في المشاركة أساسيا ستكون ضئيلة خاصة في ظل تعاقد النادي مع المهاجم الدولي الشاب محسن الغساني العائد من تجربة احترافية في إيران ، إضافة إلى وجود المهاجم الدولي الآخر عبدالعزيز المقبالي الذي يقدم مستويات متميزة هذا الموسم رفقة فريقه ، السيب الذي خرج من المربع الذهبي للكأس الغالية على يد ظفار بعد الخسارة في الإياب (1 / 2 ) وتعادل سلبيا في الذهاب بات يطمح في معانقة لقب دورينا للموسم الثاني على التوالي ليكون التعويض الأمثل بالنسبة له في ظل التجهيز الكبير للفريق من كافة النواحي ، علما بأن السيب يتصدر جدول الترتيب حاليا بنهاية الجولة العاشرة برصيد (22) نقطة بفارق نقطتين عن ظفار والمصنعة تواليا .
من جانبه ، قدم اللاعب شكره لمجلس إدارة نادي السيب على ما قدمه له خلال رحلته مع الفريق مشيدا في ذات الوقت بالجهد المبذول بغية تحقيق الأهداف المرجوة ، وأضاف المشيفري : سعيد بتجربتي رفقة السيب وأتمنى أن أكون قدمت ما بوسعي من أجل إسعاد الجماهير العاشقة لهذا الفريق ، مرحلة من مسيرتي الرياضية انتهت والقادم أجمل بإذن الله تعالى ، وعن العروض الجديدة التي تلقاها المشيفري أجاب : حصلت على عدد من العروض المحلية من أندية بهلاء وصور وصحار والنصر ومسقط ، إلا أنني فضلت الخلود للراحة خلال القسم الثاني للدوري ، خاصة وأن المباريات المتبقية (9) مباريات فقط وهي ليست كافية بالنسبة للاعب أن يظهر كل ما لديه من إمكانيات وأن يساعد الفريق الذي سيلتحق به بالشكل المثالي ، وسأنظر في رحلتي الجديدة للموسم القادم إن شاء الله تعالى .
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