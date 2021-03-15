اتحاد الفروسية يسدل الستار عن مسابقات قفز الحواجز بالرحبة

يسدل اليوم الستار عن مسابقات قفز الحواجز التي ينظمها الاتحاد العُماني للفروسية لهذا الموسم 2020/2021م ، وذلك على ميدان الفروسية الأولمبي بمزرعة الرحبة بولاية بركاء تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية ، ويشارك في الختام عدد 115 خيلا موزعة على ست فئات وهي فئة الجدد ارتفاع 90 سم 36 خيلا وفئة (د1) ارتفاع 100 سم 27 خيلا وفئة (د) ارتفاع 110 سم 18 خيلا وفئة (ج) ارتفاع 120 سم عدد 7 خيول والفئة (ب) ارتفاع 130 سم عدد 5 خيول بالإضافة الى فئة الفرسان المشاركين للمرة الاولى في المسابقات الرسمية على ارتفاع 70سم عدد 22 خيلا ، حيث سيشارك في هذه المسابقة فرسان وخيول وحدات الخيالة الحكومية والاسطبلات الخاصة وتنطلق المسابقة في تمام الساعة 4 مساء بدون حضور جماهيري مع تطبيق الإجراءات الاحترازية حسبما وضعت من قبل الاتحاد، وبالتنسيق مع اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، حيث يأتي الختام بدعم من قبل بنك نزوى وكلية الخليج.

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