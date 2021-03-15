نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم وموعد المباراة .. هل تنقلها قناة مكسبي الرياضية؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم نقدمها لكم، المباراة التي يبحث فيها المارد الأحمر على النقاط الثلاثة، حتي لا تتعقد عليه الأمور كثيرا في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، فالمارد الأحمر لم يتمكن من تحقيق الفوز في المباراة الماضية أمام فيتا كلوب في القاهرة، وهو ما جعل الفريق يدخل في دوامة الحسابات ليتمكن من الصعود إلى الدور التالي في البطولة، ويتساءل كثيرين هل تنقل قناة مكسبي مباراة الأهلي اليوم أم لا؟

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب والتي من المقرر أن تقام ما بين الفريقين على ملعب الشهداء في مدينة كينشاسا في الكونغو الديمقراطية.

وقد أعلنت قنوات شبكة بي ان سبورت أنها سوف تقوم ببث المباراة بين الفريقين على قناة بين ان سبورت 4، كما يمكن لعشاق كرة القدم متابعة البث المباشر على الإنترنت من خلال الاشتراك في خدمة بي ان سبورت كونكت الخاصة بشبكة بي ان سبورت، والتي تعد الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا، ولكن القناة المجانية التي تذيع مباراة الأهلي اليوم هي قناة مكسبي سبورت، وترددها هو:-

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11411

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل التصحيح 4/3

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب

ومن المقرر أن تقام المباراة ما بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 مارس 2021م، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت جمهورية مصر العربية، الرابعة عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويدخل المار الأحمر المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، فالفريق يحتل حاليا المركز الثالث بعد أن تمكن الفريق من حصد أربعة نقاط من خلال 3 مباريات خاضها في دور المجموعات.

ويحتاج الفريق إلى تحقيق الفوز بشدة ليبتعد عن الحسابات المرهقة التي من الممكن أن تؤدي إلى خروجه من البطولة، وعلى الوجه الأخر ففريق فيتا كلوب هو الأخر يحتاج إلى تحقيق الفوز وخاصة أن المباراة سوف تقام على ملعبه وهو ما يعطيه الأفضلية بصورة كبيرة، ويأتي الفريق في المركز الثاني برصيد أربعة نقاط.

فهل سيتمكن المارد الأحمر من الفوز خارج ملعبه هذا ما سنشاهده معا من خلال تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم.