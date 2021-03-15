الأهلي يبقي على آمال الصعود لنصف نهائي الملتقى الشتوي

الأهلي يبقي على آمال الصعود لنصف نهائي الملتقى الشتويأبقى أهلي صنعاء على آماله في المنافسة على بطاقة التأهل الثانية للمربع الذهبي عن المجموعة الأولى بفوزه على شباب الجيل بهدفين نظيفين اليوم في ختام الجولة السادسة لبطولة كرة القدم بالملتقى الشتوي الرابع.

ووقع على ثنائية الإمبراطور حمادة الزبيري وزكريا طفطوف في الدقائق 34 و 72 من عمر المباراة التي أدارها حكم الساحة محمد الحرازي وشهدت طرد لاعب الأهلي محمد الثلايا و لاعب الجيل يوسف سلطان في الشوط الأول.

ورفع الأهلي بهذا الفوز رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث وليس أمامه سوى الفوز لحسم التأهل على جاره الشعب الوصيف بـ 13 نقطة والذي يمتلك فرصتي الفوز أو التعادل لمرافقة المتصدر اليرموك الذي ضمن تأهله مسبقا للدور المقبل, فيما توقف رصيد الجيل عند أربع نقاط بالمركز السادس.

