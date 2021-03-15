لاعبو منتخبنا يخضعون للاستشفاء صباحا و«برانكو» يكتفي بحصة تدريب مسائية

إصابات خفيفة للبوسعيدي والخميسي و«الأشعة» تقرر مصير المسلمي بعد إصابة مفاجئة

متابعة ـ صالح البارحي:

اكتفى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يوم أمس بإجراء حصة تدريبية مسائية بساحة ملاعب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم في الخوانيج، وذلك من أجل الوصول للجاهزية التامة قبل مواجهة الأردن وديا يوم السبت القادم ومن بعدها لقاء الهند مساء الخميس واللذين سيحتضنهما استاد مكتوم بن راشد في تمام الخامسة وخمس وأربعين دقيقة مساء، فيما خصص الجهاز الفني الفترة الصباحية للاستشفاء بعيدا عن أي مجهود بدني آخر.

وسيواصل الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة الكرواتي برانكو ومعاونيه تنفيذ البرنامج المعد لهذا المعسكر الذي يتواصل في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد طول انتظار وغياب عن الساحة الرياضية للمنتخب الأحمر. الجدير بالذكر، أن الأحمر العماني يأمل أن تصل جاهزيته إلى الدرجة القصوى قبل استكمال التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العام 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 بالصين التي ستقام بنظام التجمع في دولة قطر بالنسبة للمجموعة الخامسة التي تضم بجانب منتخبنا نظيره القطري وبنجلاديش وأفغانستان والهند، علما أن استكمال التصفيات سيكون خلال الفترة من 31 مايو ولغاية 15 يونيو القادمين.

إصابات خفيفة

يعاني نجما منتخبنا علي البوسعيدي وأحمد الخميسي من إصابات عضلية خفيفة، جاءت بسبب الإرهاق البدني الذي يعاني منه الاثنان، ومن المتوقع أن يعودا إلى التدريبات الجماعية تدريجيا بدءا من تدريبات اليوم، على أمل أن يصلا للجاهزية التامة قبل اللقاءين الوديين أمام الأردن والهند على التوالي.

إصابة وأشعة

تعرض نجم منتخبنا ونادي ظفار محمد المسلمي للإصابة في تدريبات أمس الأول، حيث خرج على إثرها من الحصة التدريبية متألما، وخضع اللاعب لأشعة عاجلة لمعرفة حجم الإصابة وما زال الجهاز الطبي والفني في انتظار الرد النهائي الخاص بمدى تأثير الإصابة على اللاعب والوقت الذي يحتاج له من أجل العودة مجددا للمشاركة في التدريبات.

فترة مهمة

أشاد مقبول البلوشي مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بالجهد المبذول من اللاعبين والانضباط التام الذي يشهده معسكر المنتخب في دبي، مشددا في ذات الوقت على أن ذلك انعكس على معنويات الجهاز الفني الذي أبدى ارتياحا كبيرا جراء ما يقدمه اللاعبون في التدريبات. وأضاف البلوشي: الحمد لله الأمور في المعسكر تسير بصورة طيبة وفق ما خطط لها، اللاعبون يعطون أفضل ما عندهم في التدريبات، الأمر الذي منح الجهاز الفني مؤشرا إيجابيا حول المرحلة القادمة.