تتويج نادي العروبة بطلا والشباب وصيفا والاتحاد ثالثا في ختام دوري الدرجة الثانية لكرة اليد

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني:

تصوير ـ سعيد البحري

تُوِّج نادي العروبة بطلا لدوري عام السلطنة للدرجة الثانية لكرة اليد للموسم الرياضي 2020/2021 بعد تغلبه مساء أمس على نادي السويق في المباراة الختامية للدوري بنتيجة 27/21 في اللقاء الذي جمع الفريقين بالصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وذلك تحت رعاية نصر بن حمود الوهيبي رئيس نادي مسقط بحضور الدكتور سعيد بن أحمد الشحري رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة وبعض رؤساء الأندية المشاركة بالدوري. وبهذا التتويج يصعد نادي العروبة إلى دوري الدرجة الأولى لكرة اليد في الموسم القادم برفقة نادي الشباب الذي حلَّ وصيفا، بينما جاء نادي الاتحاد ثالثا، وينتظر المباراة الفاصلة التي ستجمعه مع صاحب المركز الأخير من أندية الدرجة الأولى، والفائز بالمباراة يصعد إلى الدرجة الأولى.

وقد جاءت المباراة النهائية مثيرة وشيقة بين الفريقين، حيث نزل العروبة اللقاء ولديه هدف معيَّن وهو تحقيق الفوز والصعود إلى منافسات دوري الدرجة الأولى، بينما دخل السويق المباراة من أجل تحسين مركزه فقط دون المنافسة على أي من المراكز الثلاثة الأولى، لكنه استطاع أن يكون ندا قويا في المباراة النهائية، ونجح في مجاراة العروبة والتفوق عليه في بعض فترات اللعب على مدار شوطي اللقاء. انتهى الشوط الأول بالتعادل 14/14 حيث كان مثيرا وتألق فيه لاعبو الفريقين، وفي الشوط الثاني كانت الإثارة والندية حاضرة بعدما عرف الفريقان نقاط الضعف والقوة لدى كل منهما، وكانت هناك أفضلية في بداية الشوط الثاني لصالح السويق، واستطاع أن يفرض سيطرته لعبًا ونتيجة، ولكن هذا التقدم لم يستمر طويلا في ظل عزيمة وإصرار لاعبي العروبة بقيادة المدرب الوطني خالد العريمي الذي استطاع أن يعدل من دفة الفريق، خصوصا في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي نجح فيها لاعبو العروبة من بسط سيطرتهم بعد تراجع أداء السويق؛ لتنتهي المباراة بفوز العروبة بنتيجة 27/21. أدار المباراة الختامية طاقم تحكيم قاري مكوَّن من حسين الحسني وهشام الدغيشي.

تتويج

عقب انتهاء المباراة الختامية للدوري، قام نصر بن حمود الوهيبي رئيس نادي مسقط بتتويج نادي العروبة بكأس البطولة مع الميداليات الذهبية، ونادي الشباب الحاصل على المركز الثاني في الدوري بالميداليات الفضية. وكان نادي الاتحاد قد تُوِّج يوم الجمعة الماضي بالمركز الثالث والميداليات البرونزية في المباراة الأخيرة له بالدوري على ملعب الصالة الرياضية بمجمع السعادة، كما شهد حفل الختام تتويج حكام المباراة النهائية.

كما قدم الدكتور سعيد بن أحمد الشحري رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد هدية تذكارية لراعي الحفل.

إشادة

أشاد نصر بن حمود الوهيبي رئيس نادي مسقط راعي الختام بالتنظيم الرائع لحفل الختام من قبل الاتحاد العماني لكرة اليد، مؤكدا أن المباراة النهائية كانت جيدة جدا، وقد أسهم النقل التلفزيوني في ظهورها بهذا المستوى الرائع، رغم دخول السويق هذه المباراة وليس لديه طموح في الحصول على أحد المراكز المتقدمة، لكنه نجح في تقديم مستوى مشرِّف، وهذا بلا شك سوف يعود على الفريق في الموسم القادم بطموحات عالية من أجل الصعود إلى مصاف أندية الدرجة الأولى.