نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي الرياضي اليوم وموعد المباراة .. أهمها قناة مكسبي سبورت في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي الرياضي اليوم، حيث أن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي الرياضي يبحث عنها كثيرين، المباراة التي تجمع ما بين الفريقين في منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، ويدخل الفارس الأبيض نادي الزمالك المباراة تحت قيادة فنية جديدة بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بعد أن قررت اللجنة المكلفة بإدارة النادي بالتخلي عن خدمات المدير الفني السابق للفريق جيمي باتشيكو، ويتساءل الكثيرين هل تنقل قناة مكسبي ماتش الزمالك اليوم أم لا.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي الرياضي اليوم

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي الرياضي نقدمها لكم، والتي من المقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي، وكانت المباراة الأولي بين الفريقين قد أقيمت في تونس، وتمكن خلالها فريق الترجي من حصد ثلاث نقاط غالية سهلت كثيرا من مشوار الفريق في البطولة، حيث تمكن الفريق من تحقيق الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وقد أعلنت شبكة بي ان سبورت الرياضية أن المباراة سوف تذاع من خلال شاشتها، حيث من المقرر أن تذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت hd4، وأما عن قناة مكسبي المفتوحة فهي قناة ناقلة لمباراة الزمالك اليوم.

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11411

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل التصحيح 4/3

موعد مباراة الزمالك والترجي الرياضي

سوف تقام المباراة بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 مارس 2021م، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية، الحادية عشر مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويدخل فريق الزمالك هذا اللقاء بنية الحصول على نقاط المباراة الثلاثة، حتي يتمكن الفريق من مواصلة المشوار والصعود إلى الدور التالي، فالفريق لم يتمكن سوي من جمع نقطتين فقط في البطولة.

بينما يسعي فريق الترجي إلى مواصلة النتائج الجيدة التي يقدمها في البطولة، ويسعي إلى حصد نقاط المباراة الثلاثة، فالفريق يحتل صدارة المجموعة بعد أن تمكن من حصد 7 نقاط، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني مولودية الجزائر.

وفوز الفريق بالمباراة يعني ضمان التأهل للدور التالي بنسبة كبيرة، فهل سيتمكن الفارس الأبيض من تصحيح الأوضاع في القاهرة هذا ما سنشاهده معا من خلال القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي الرياضي.