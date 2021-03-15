جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مواجهات الأسبوع 24 الحاسم

تصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من دوري المحترفين السعودي، وتشهد مواجهات الجولة المقبلة مباريات قوية ومثيرة حيث يواجه الهلال المتصدر فريق القادسية، ويلتقى الشباب الوصيف مع التعاون، ويلتقى الرائد مع الاتحاد، ونستعرض فى التقرير التالي جدول ترتيب فرق الدوري السعودي، ومواعيد مباريات الجولة القادمة من دوري المحترفين.

مواعيد مباريات الأسبوع 24 من دوري المحترفين السعودي

مباراة الرائد مع الاتحاد يوم السبت 20 مارس الساعة 3:15 مساء.

مباراة الفتح مع الأهلي يوم السبت 20 مارس الساعة 5:30 مساءً.

مباراة الاتفاق مع الفيصلي يوم السبت 20 مارس الساعة 5:30 مساءً.

مباراة الشباب مع التعاون يوم السبت 20 مارس الساعة 5:40 مساءً.

مباراة الهلال مع القادسية يوم السبت 20 مارس الساعة 7:45 مساءً.

مباراة النصر مع الباطن يوم السبت 20 مارس الساعة 7:45 مساءً.

مباراة أبها مع ضمك يوم الأحد 21 مارس الساعة 3:05 مساءً.

مباراة العين مع الوحدة يوم الأحد 21 مارس الساعة 3:10 مساءً.

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات الأسبوع 24

قبل مواجهات الجولة 24 يتصدر فريق الهلال قمة جدول ترتيب الدوري الشعودي برصيد 45 نقطة من 23 مباراة فاز فى 13 وتعادل فى 6 وخسر 4 مباريات وسجل 44 هدف ودخل مرماه 20 هدف، ويأتى في المركز الثاني فريق الشباب بنفس الرصيد 45 نقطة جمعهم من 23 مباراة فاز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 وخسر 4 مباريات وسجل 46 هدف ودخل مرماه 28 هدف، ويحتل فريق الاتحاد المركز الثالث برصيد 41 نقطة من 23 مباراة حصل عليهم من الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 8 مباريات وخسر فى 4 وسجل 36 هدف ودخل مرماه 25 هدف، ونعرض جدول ترتيب الدوري السعودي كاملاً لجميع الفرق قبل مباريات الأسبوع الرابع والعشرون.

الترتيب الفريق المباريات فوز تعادل هزيمة له عليه النقاط 1 الهلال 23 13 6 4 44 20 45 2 الشباب 23 13 6 4 46 28 45 3 الاتحاد 23 11 8 4 36 25 41 4 التعاون 23 9 8 6 27 19 35 5 الأهلى 23 10 5 8 35 37 35 6 النصر 23 9 6 8 33 30 33 7 الاتفاق 23 9 5 9 36 37 32 8 القادسية 23 7 10 6 36 37 31 9 الفيصلى 23 7 9 7 30 29 30 10 الرائد 23 8 4 11 34 34 28 11 الباطن 23 7 7 29 34 36 28 12 الفتح 23 8 4 11 36 43 28 13 أبها 23 8 4 11 30 39 28 14 الوحدة 23 8 3 12 34 44 27 15 ضمك 23 5 6 12 29 40 21 16 العين 23 4 5 14 26 48 17

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مواجهات الأسبوع 24