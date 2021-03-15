نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم والقنوات الناقلة وترتيب المجموعة في دوري الأبطال في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماتش الأهلي ضد فيتا كلوب الكونغولي العودة يقام اليوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021 على ملعب الشهداء معقل الفريق الكونغولي ضمن مباريات الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا الذي يشهد في نفس الجولة مباراة أهرى قوية يلعب فيها سيمبا التنزاني متصدر الترتيب على ملعبه ضد المريخ السوداني، ويأمل الأهلي في تحقيق الفوز ضد فيتا كلوب منتشيا بتحقيق الفوز في آخر مبارياته التي خرج فيها لملاقاة الإسماعيلي في الجولة الثانية عشر من مباريات الدوري المصري، حيث تمكن رفاق موسيماني من تحقيق الفوز بهدفين دون رد عن طريق بدر بانون، وصلاح محسن لينال دفعة معنوية كبيرة قبل مباراته الهامة ضد الفريق الكونغولي، وينطلق موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب الإياب اليوم في الثالثة عصرا بتوقيت مصر.

ماتش الأهلي ضد فيتا كلوب الكونغولي العودة يقام اليوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021 على ملعب الشهداء معقل الفريق الكونغولي ضمن مباريات الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا الذي يشهد في نفس الجولة مباراة أهرى قوية يلعب فيها سيمبا التنزاني متصدر الترتيب على ملعبه ضد المريخ السوداني، ويأمل الأهلي في تحقيق الفوز ضد فيتا كلوب منتشيا بتحقيق الفوز في آخر مبارياته التي خرج فيها لملاقاة الإسماعيلي في الجولة الثانية عشر من مباريات الدوري المصري، حيث تمكن رفاق موسيماني من تحقيق الفوز بهدفين دون رد عن طريق بدر بانون، وصلاح محسن لينال دفعة معنوية كبيرة قبل مباراته الهامة ضد الفريق الكونغولي، وينطلق موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب الإياب اليوم في الثالثة عصرا بتوقيت مصر.

الأهلي في آخر مبارياته بدوري أبطال افريقيا استضاف فيتا كلوب الكونغولي في مباراة قوية في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى، حيث واصل الشياطين الحمر الابتعاد عن تحقيق الانتصارات في مرحلة المجموعات، وتعادل بهدفين لكل فريق أمام نظيره الكونغولي بهدفين لكل فريق، وذلك رغم سيطرة الأهلي على مجريات المباراة منذ الدقيقة الأولى، ولكن تبارى لاعبيه في إضاعة الفرص السهلة مع تألق حارس الضيوف أضاع الفوز على الأهلي الذي تلقى هدف أول قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق عن طريق ليليبو، وفي الشوط الثاني واصل الأهلي هجماته ضد الخصم وهز شباكه أخيرا عن طريق البديل محمد شريف في الدقيقة 69، وبعدها بدقيقتين سجل البديل الآخر مروان محسن هدف التقدم للأهلي، ولكن فرحة الأهلي لم تدم سوى تسع دقائق بعد أن تسبب عمرو السولية في ركلة جزاء للضيوف سجلها تولينجي ليحصد كل فريق نقطة وحيدة من المباراة.

الأهلي رفع رصيده بعد التعادل إلى أربع نقاط جمعها من تحقيق الفوز في الجولة الأولى على ملعبه أمام فريق المريخ السوداني بثلاثة أهداف دون رد تكفل بتسيلها كلا من محمد مجدي أفشة، والتر بواليا، ومحمود كهربا الذي غاب عن مباراة الفريق ضد فيتا كلوب بسبب إيقافه بقرار تأديبي من مجلس إدارة الأهلي عن خوض المباريات لمدة شهر ليغيب عن الفريق في الفترة القادمة، ويدخل الشياطين الحمر المباراة مدعمين بعودة ثلاث لاعبين هامين في قائمته بعد تعافيهم من الإصابة، حيث تأكد إمكانية مشاركة كلا من محمد هاني، طاهر محمد طاهر، وأيمن أشرف في قائمة الفريق الأحمر الذي مازال يعاني من غياب لاعبيه علي المعلول، وليد سليمان، محمود متولي، ومحمود وحيد بداعي الإصابة.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

حافظ سيمبا التنزاني على صدارة ترتيب المجموعة بتعادله في الجولة الماضية ضد فريق المريخ السوداني سلبيا ليصل رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، ويليه كلا من فيتا كلوب والأهلي بصيد أربع نقاط مع وجود فارق أهداف لصالح الفريق الكونغولي، ويليهم فريق المريخ السوداني في ذيل الترتيب بنقطة وحيدة.

قائمة فريق الأهلي لمباراة فيتا كلوب

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، سعد سمير، وأحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: أليو ديانج، وعمرو السولية، أكرم توفيق، ناصر ماهر، حمدي فتحي، ونبيل كوكا.

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، جونيور أجاي، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن، مروان محسن، محمد شريف، ووالتر بواليا.

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي اليوم

2:00 توقيت الجزائر، وتونس.

3:00 توقيت مصر، فلسطين، والسودان.

4:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، الكويت، البحرين، وقطر.

5:00 توقيت عمان، والامارات.

القنوات الناقلة لماتش الأهلي وفيتا كلوب

بي ان سبورت HD4.

تعليق: أحمد الطيب.

نتيجة مباراة الأهلي وفيتا كلوب الذهاب

الأهلي 2-2 فيتا كلوب.

هدفا الأهلي عن طريق محمد شريف.

هدف فيتا كلوب عن طريق ماكابي ليليبو، تولينجا.