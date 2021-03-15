نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ختام منافسات ربع نهائي كأس الملك غداً في المقال التالي

عمر شويل - جدة ختام منافسات الربع النهائي في كأس الملك في يوم الغد , وينتظر الجمهور السعودي والعربي بشكل عام نهائيات كأس خادم الحرمين الشريفين 2020 – 2021 , وسيختم الربع النهائي يوم الغد بماراتان ناريتان.

توقيت مباريات الغد ضمن كأس الأمير محمد بن سلمان

الفريقين الذين ينتظر الجمهور البعيد عن الملعب مباراتهم يوم الغد فريق العين ضد فريق النصر على ملعب مرسول بارك في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض.

والمباراة الأخرى ستكون بين فريقي الاتحاد والفتح في تمام الساعة التاسعة إلا ربع من مساء يوم الغد على الملعب الرديف لاستاد الجوهرة المشعة.

مباريات سابقة ضمن كأس الملك في الدوري السعودي

قبل مباريات الفرق الأربعة النارية التي ستقام يوم الثلاثاء في بطولة كأس الملك , كان الاتحاد قد أوقع الهزيمة بنادي الشباب ضمن الجولة الثالثة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للشباب المحترفين بثنائية مقابل هدف واحد , اما فريق الفتح فقد فازعلى نادي الباطن السعودي بثنائية دون مقابل ,وقد نجح فريق النصر السعودي في الفوز على فريق الأهلي السعودي بقمة الجولة الثالثة والعشرين بنتيجة هدفين لهدف واحد ,بينما سقط نادي العين السعودي أمام نادي القادسية السعودي بثلاثية لكل فريق ضمن مباراة مثيرة أقيمت بيوم الأربعاء الماضي.

المفاجئة الكبرى ضمن كأس الملك

شهدت بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مفاجئة لم تكن بالحسبان ولم يتوقعها أحد من متابعي الدوري السعودي للمحترفين وهي مغادرة نادي الهلال السعودي للدوري 2020- 2021 , ويذكر أن نادي الهلال حامل لقب الموسم الماضي من دور الثمن النهائي على يد نادي الفتح السعودي.ويذكر أن نادي الاتحاد قد خسر نهائي كأس الملك ضمن 2018 – 2019 أمام نادي التعاون السعودي بنتيجة هدفين لهدف في مايو 2019 في مباراة كانت قد انطلقت في ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.