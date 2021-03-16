نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتردد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي اليوم مجانا مكسبي الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لنا ولكم لقاء مع واحدة من مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2021 مباراة الزمالك والترجي التونسي اليوم الثلاثاء، ويزداد البحث خلال الساعات الأولى من صباح اليوم عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي التونسي اليوم على نايل سات، وهم ممن لا يمتلكون اشتراك في قنوات بي إن سبورت الرياضية الناقل الحصري لدوري أبطال أفريقيا 2021 في الشرق الأوسط والوطن العربي، وكانت بعض القنوات المجانية قد كشفت أنها ستذيع مباراة الزمالك والترجي التونسي اليوم مجانا عبر النايل سات، وضمن تلك القنوات المفتوحة قناة مكسبي على نايل سات التي انطلقت منذ فترة قصيرة ونقلت العديد من المباريات للفرق الكبيرة، فمن المتوقع أن تكون قناة مكسبي سبورت الجديدة المجانية ضمن القنوات المفتوحة التي تذيع ماتش الزمالك والترجي اليوم على النايل سات في دوري أبطال أفريقيا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي اليوم

قبل أن نبدأ بتعريف تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي التونسي اليوم مجانا على نايل سات، دعونا نستعرض معكم موعد اللقاء الذي سيجمع الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة السعودية، فيما تنطلق مباراة الزمالك والترجي اليوم الثلاثاء 16-3-2021 في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

وكانت بعض الصحف الرياضية قد نشرت منذ ساعات قليلة أنه تم الانتهاء من وضع قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي اليوم والتي جاءت كالتالي: في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم “جنش” ومحمد أاو جبل، وفي خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمود حمدي “الونش” واحمد عيد وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي، وفي خط الوسط: فرجاني سآسى وطارق حامد وإمام عاشور واحمد سيد “زيزو” ويوسف “أوباما” ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” واشرف بن شرقي، وفي خط الهجوم: حميد حداد وأسامه فيصل وحسام أشرف.

تردد قناة مكسبي الناقلة لمباراة الزمالك والترجي اليوم مجانا

كما هو معروف أن قناة مكسبي قد نقلت منذ فترة قصيرة عدد من المباريات في دوري أبطال أفريقيا 2021 وخاصة مباريات الأهلي والزمالك في دور المجموعات، وكانت القناة قد أكدت منذ ساعات قليلة أنها ستكون ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي التونسي اليوم مجانا، حيث يُمكنكم التقاط تردد قناة مكسبي mksby نايل سات وهو “11411” أوعلى تردد أخر “11595”.

والجدير بالذكر أن قناة أون تايم سبورت الأرضية ستكون ضمن قائمة القنوات المجانية الناقلة لماتش الزمالك والترجي التونسي اليوم مجانا على نايل سات، هذا وسنوافيكم بكل ما هو جديد فيما يخص القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي التونسي اليوةم في الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2021.