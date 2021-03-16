نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط تردد قناة مكسبي الرياضية 2021 لمتابعة جميع المباريات المشفرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر تردد قناة مكسبي من أبرز الترددات التي يتم البحث عنها بصورة متزايدة في الفترة الأخيرة، نظراً لأنها من القنوات المتميزة التي تمكنت من الاستحواذ على انتباه المشاهدين في آونة بسيطة للغاية، فهي تقدم عدد كبير من القنوات المتنوعة بين القنوات الفنية والدراما والأفلام، والقنوات الرياضية وقنوات المسابقات والجوائز، والتي تقوم بتقديم عدد كبير من الجوائز والهدايا للمواطنين من خلال المشاركة في مسابقات بسيطة على الهواء في برامج متعددة.

تردد قناة مكسبي الرياضية 2021

وفي الفترة الأخيرة اهتمت قناة مكسبي الرياضية بعرض جميع المباريات المشفرة التي تستحوذ عليها قنوات بعينها، وتتمكن من احتقار حقوق البث، لتقوم ببيعها للمشاهدين مقابل اشتراك شهري، ونظراً لأن الكرة هي المتعة الكبيرة لدى عشاق الساحرة المستديرة، وإيماناً منها بأنه حق مكفول للجميع مجاناً ولا يحق لتلك القنوات الحصول على مقابل مادي مقابل ذلك، قامت بالحرص على نقل جميع المباريات المشفرة المحلية والدولية والعالمية على شاشتها إرضاءً للجماهير.

ضبط تردد قناة مكسبي

يمكنكم الآن ضبط ترد قناة مكسبي الرياضية على أجهزة الاستقبال لديكم حتى تتمكنوا من الحصول على حقوق المشاهدة على الفور في نفس مواعيد عرض المباريات، وبيانات التردد هي كالتالي:

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 7/8.

القمر الصناعي: النايل سات.

قناة مكسبي الفضائية

تعتبر قناة مكسبي هي قناة تابعة لأحد الشركات الإماراتية ويتم إطلاق البث من مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة، وقد اشتهرت في البداية على أنها أحد القنوات التي تقوم بعرض الأفلام الجديدة المتنوعة، وبعدها اتجهت إلى نقل المباريات، ومن أهمها مباريات بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في دولة قطر، وتم الاستحواذ على حقوق البث لقناة بي ان سبورت الفضائية القطرية.