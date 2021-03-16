نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي اليوم مجاناً في دوري أبطال إفريقيا .. تردد قناة مكسبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي التونسي في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا من الأمور التي يبحث عنها جميع عشاق ومحبي الفارس الأبيض في كل مكان، حيث يستعد نادي الزمالك لخوض واحدة من المباريات الهامة خلال مسيرته في دوري أبطال إفريقيا، وذلك عندما يستضيف نادي الترجي مساء اليوم في مباراة هامة للغاية خاصة بالنسبة لنادي الزمالك، والذي سيحاول تحقيق الفوز من أجل المنافسة على خطف أحدي بطاقتي العبور للدور التالي من البطولة، ومن خلال المقال نتعرف على أهم القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك اليوم أمام الترجي وموعد المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي

يدخل نادي الزمالك مباراة اليوم تحت قيادة مدربه الجديد باتريس كارتيرون، والذي سيحاول خطف نقاط المباراة لتحسين ترتيبه في المجموعة الرابعة، حيث يحتل نادي الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، جمعها من تعادلين وخسارة أمام الترجي خلال الجولة الماضية، بينما يتصدر الترجي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، وهو الأمر الذي سيزيد من قوة وإثارة اللقاء في ظل سعي الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية.

موعد مباراة الزمالك والترجي اليوم

من المقرر أن يكون توقيت مباراة الزمالك والترجي اليوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021 في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي على استاد القاهرة، كما ستكون المباراة منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية المشفرة، وذلك عبر قناة بي ان سبورت HD 4 بتعليق محمد بركات.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم

يبحث جميع عشاق ومحبي الفارس الأبيض عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي اليوم في دوري أبطال إفريقيا، وذلك نظراً لنقل المباراة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة، وستكون المباراة منقولة مجاناً عبر تردد قناة أون تايم سبورت عبر البث الأرضي فقط، وذلك نظراً لإقامة المباراة في القاهرة، كما يتوقع الكثيرون أن يتم نقل أحداث اللقاء عبر تردد قناة مكسبي الرياضية على النايل سات، وذلك بعدما قامت القناة بنقل العديد من المباريات الإفريقية والأوروبية، وكذلك مباريات الأهلي والزمالك في الجولات السابقة.