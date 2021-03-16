برشلونة يلاحق أتلتيكو مدريد برباعية

برشلونة يلاحق أتلتيكو مدريد برباعيةحقق فريق برشلونة فوزا جديدا على ضيفه فريق هويسكا بنتيجة 4-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين على ملعب "كامب نو"، في ختام منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني "لا ليجا" بالموسم الكروى الجارى 2020-2021.

وبهذه النتيجة يعود برشلونة لوصافة الدوري الاسباني برصيد 59 نقطة جمعها من الفوز في 18 مباراة والتعادل في 5 مواجهات وخسارة 4 لقاءات وسجل 61 هدفاً وتلقى 23 هدفا، فيما يأتي هويسكا في المركز العشرين والأخير برصيد 20 نقطة فقط من 27 مباراة.

وضيق البارسا الخناق على المتصدر أتلتيكو مدريد إلى 4 نقاط المتصدر برصيد 63 نقطة، وذلك بعدما حقق الروخى بلانكوس تعادل سلبى مخيب للآمال أمام مضيفه خيتافي، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء السبت، على ملعب "كولسيوم الفونسو بيريز".

ونجح ميسي في افتتاح أهداف اللقاء بعد مرور 14 دقيقة فقط بهدف على طريقته الخاصة بتسديدة قوية للغاية بيسراه في الشباك، ووفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات فقد أصبح ليونيل ميسي أول لاعب في تاريخ الدوريات الأوروبية الكبرى يسجل 20 هدفًا أوأكثر خلال 13 موسمًا متتاليًا في الدوري.

وجاء الهدف الثاني عبر الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم الفريق، في الدقيقة 35 من عمر المباراة من خلال تسديدة قوية من قبل منطقة الجزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول وتحديدا في الدقيقة 45+4 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء مثيرة للجدل للفريق الضيف، سجلها اللاعب رافا مير.

في الشوط الثاني، سجل أوسكار مينجويزا الهدف الثالث من رأسية عند الدقيقة 53 بصناعة من ميسي، وقبل نهاية المباراة وتحديدا في الدقيقة 90 سجل ميسي هدفه الثاني والرابع لفريقه ليصل إلى 21 هدفا في الليجا هذا الموسم.

وخاض النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي المواجهة رقم 767 بقميص برشلونة، معادلا الرقم القياسى المسجل باسم النجم السابق تشافى هيرنانديز، في صدارة قائمة اللاعبين الأكثر خوضاً للمباريات في تاريخ الفريق الكتالوني بجميع المسابقات ، حيث شارك قائد برشلونة في 767 مباراة حتى الآن سجل خلالها 616 هدفا، وقدم 290 تمريرة حاسمة.

(اليوم السابع)

