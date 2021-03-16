نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم الثلاثاء 16/3/2021 في المقال التالي
يبحث عدد كبير للغاية من عشاق الساحرة المستديرة عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب والتي تنطلق اليوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021، في تمام الساعة الثالثة عصراً على ملعب الشهداء في مدينة كينشاسا بالكونغو الديموقراطية، حيث يحل المارد الأحمر ضيفاً ثقيلاً على منافسه الكونغولي في إطار الجولة الرابعة من دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا بنسخته 2021، مع العلم أن فريق النادي الأهلي يدخل بطولة اليوم وهو محتل للمرتبة الثالثة في ترتيب مجموعته برصيد نقاط أربعة، ولا يفصله عن الوصيف سوى فارق الأهداف وهو الفريق الكونغولي فيتا كلوب، أما عن متصدر المجموعة فهو فريق سيمبا التنزاني الذي يمتلك سبعة نقاط، أما فريق المريخ السوداني فيقع في نهاية ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.
القنوات المفتوحة التي تذيع مباراة الأهلي وفيتا كلوب
من الجدير بالذكر أن مباراة الأهلي وفيتا كلوب مذاعة اليوم على القناة المشفرة بي ان سبورت الرابعة، التي يجب على المواطنين الاشتراك بها حتى يتمكنوا من متابعة المباراة، وقد كان المشجعين الغير مشتركين يقومون بمتابعة المباريات في المقاهي والنوادي الاجتماعية، ولكن الأمر أصبح من الصعب في ظل انتشار فيروس كورونا، مما جعلنا نقدم لكم قناة مجانية تقوم ببث المباراة وهي قناة مكسبي الفضائية الرياضية.
تردد قناة مكسبي
يمكنكم الآن ضبط تردد قناة مكسبي حتى تتمكنوا من متابعة مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب بكل تفاصيلها، وتردد القناة كما يلي:
- التردد: 11411.
- الاستقطاب: أفقي H.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 7/8.
- القمر: النايل سات.
أما عن تردد قناة بي ان سبورت الناقلة للمباراة الأصلية، فترددها كما يلي:
|القناة
|
القمر
|
التردد
|معدل الترميز
|معامل التصحيح
|
beIN SPORTS 4
|نايل سات
|12467 أفقي
|27500
|5/6
|سهيل سات
|11585 عمودي
|27500
|2/3
|يوتل سات
|11054 أفقي
|27500
|2/3
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم الثلاثاء 16/3/2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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