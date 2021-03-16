تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم الثلاثاء 16/3/2021

يبحث عدد كبير للغاية من عشاق الساحرة المستديرة عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب والتي تنطلق اليوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021، في تمام الساعة الثالثة عصراً على ملعب الشهداء في مدينة كينشاسا بالكونغو الديموقراطية، حيث يحل المارد الأحمر ضيفاً ثقيلاً على منافسه الكونغولي في إطار الجولة الرابعة من دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا بنسخته 2021، مع العلم أن فريق النادي الأهلي يدخل بطولة اليوم وهو محتل للمرتبة الثالثة في ترتيب مجموعته برصيد نقاط أربعة، ولا يفصله عن الوصيف سوى فارق الأهداف وهو الفريق الكونغولي فيتا كلوب، أما عن متصدر المجموعة فهو فريق سيمبا التنزاني الذي يمتلك سبعة نقاط، أما فريق المريخ السوداني فيقع في نهاية ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

القنوات المفتوحة التي تذيع مباراة الأهلي وفيتا كلوب

من الجدير بالذكر أن مباراة الأهلي وفيتا كلوب مذاعة اليوم على القناة المشفرة بي ان سبورت الرابعة، التي يجب على المواطنين الاشتراك بها حتى يتمكنوا من متابعة المباراة، وقد كان المشجعين الغير مشتركين يقومون بمتابعة المباريات في المقاهي والنوادي الاجتماعية، ولكن الأمر أصبح من الصعب في ظل انتشار فيروس كورونا، مما جعلنا نقدم لكم قناة مجانية تقوم ببث المباراة وهي قناة مكسبي الفضائية الرياضية.

تردد قناة مكسبي

يمكنكم الآن ضبط تردد قناة مكسبي حتى تتمكنوا من متابعة مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب بكل تفاصيلها، وتردد القناة كما يلي:

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 7/8.

القمر: النايل سات.

أما عن تردد قناة بي ان سبورت الناقلة للمباراة الأصلية، فترددها كما يلي:

القناة القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح beIN SPORTS 4 نايل سات 12467 أفقي 27500 5/6 سهيل سات 11585 عمودي 27500 2/3 يوتل سات 11054 أفقي 27500 2/3