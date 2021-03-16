تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي الرياضي اليوم الثلاثاء 16/3/2021

ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي الرياضي تشغل بال عدد كبير للغاية من عشاق نادي الزمالك، الذي يواجه نظيره التونسي اليوم على أرض ملعب القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس، وذلك في إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2021، حيث أن الترجي ما زال محافظاً على مكانته في صدارة المجموعة برصيد سبعة نقاط بعد نهاية الجولة الماضية، والفوز فيها على الفريق الأبيض بثلاث أهداف مقابل هدف.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك والترجي التونسي

وفي المجموعة الخاصة بالزمالك يحتل فريق مولودية الجزائر المرتبة الثانية من الترتيب برصيد خمسة نقاط، ويأتي منه بعدها الزمالك الذي يمتلك في رصيده نقطتين فقط، أما عن آخر فريق في ترتيب المجموعة فهو تونجيت السنغالي الذي لا يمتلك سوى نقطة واحدة، ونجد أن القنوات المجانية التي سوف تقوم بنقل مباراة الزمالك أمام الترجي التونسي اليوم هي مباراة مكسبي التي تقوم بنقلها للمواطنين بدون اشتراكات، ويمكن ضبطها من خلال البيانات التالية:

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 7/8.

القمر: النايل سات 7 غربي.

استعدادات الزمالك لمباراة الترجي اليوم

من الجدير بالذكر أن فريق نادي الزمالك يخوض مباراة اليوم أمام نظيره التونسي فريق الترجي وهو مكتمل الصف، بعد عودة اللاعبين الثلاث المصابين إلى تدريبات الفريق الجماعية، وهم محمد عبد الشافي المصاب في الركبة، وحازم إمام المصاب في العضلة الضامة، ومحمود عبد الرازق شكابالا المصاب بكدمة في الركبة، لنجد أن الثنائي الأخير لم يشارك الفريق في مبارياته أمام الفريق السنغالي والتونسي في الجولة الثانية والثالثة من دوري المجموعات، أما عن شيكابالا فلم يشارك في أي من المواجهات الإفريقية.