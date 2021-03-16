نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم مجانا.. mksby نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم مجانا ، من خلال ما نسعى ونحرص على تقديمه لكافة الجماهير العربية نتعرف معكم على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم مجانا في دوري أبطال أفريقيا 2021 حيث يحل المارد الأحمر ضيفاً فريق فيتا كلوب الكونغولي مساء يوم الثلاثاء الموافق 16-3-2021 على ملعب الأخير لحساب مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة وبطولة دوري أبطال أفريقيا 2021، ولعل الكثير من عشاق الساحرة المستديرة يريد الإطلاع على القنوات المفتوحة والمجانية التي تذيع مباراة الأهلي وفيتا كلوب مجانا على نايل سات والأقمار الصناعية الأخرى، وهذا ما نختص به هذا التقرير.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب

تردد قنوات الأهلي وفيتا كلوب المفتوحة التي تنقل ماتش الأهلي وفيتا كلوب اليوم مجانا في دوري أبطال أفريقيا 2021 هو ما يشغل الكثير ممن لا يمتلكون اشتراك في باقة قنوات بي إن سبورت التي تنقل مباريات دوري أبطال أفريقيا بشكل حصري في الوطن العربي والشرق الأوسط، ولكسر هذا الاحتكار كشفت بعض القنوات المجانية أنها ستذيع ماتش الأهلي وفيتا كلوب مجانا والتي يمكنكم استقبال ترددها على النايل سات وعرب سات.

وفيما يخص موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا 2021 ، فمن المقرر أن تنطلق المباراة يوم السبت الموافق 16-3-2021 في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والأردن، وتنطلق في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تردد قناة مكسبي المفتوحة الناقلة لماتش الأهلي وفيتا كلوب

من المتوقع أن تكون قناة مكسبي المجانية ناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي مجانا على نايل سات، حيث يُمكنكم ضبط ترددها قبل انطلاق اللقاء بلحظات قليلة، وكانت القناة كشفت عبر صفحتها على فيس بوك أن تستعد لتكون ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم مجانا نايل سات، تردد قناة مكسبي ماتش الأهلي مجانا على النايل سات: التردد: 11411 – الاستقطاب: أفقى H – الترميز 27500.

تشكيلة الأهلي ضد فيتا كلوب اليوم

نشرت عدد من الصحف الرياضية منذ ساعات قليلة أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني قد استقر على تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب الكونغولي اليوم لحساب مباريات الجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا 2021 حيث جاءت التشكيلة الكتالي:

حراسة المرمى: محمد النشاوي الدفاع: محمد هاني – بدر بانون – أيمن أشرف – محمود وحيد، الوسط الدفاعي: أليو ديانج -عمرو السولية، خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – جونيور أجايي، وفي الهجوم: والتر بواليا.

هذا وقد أعلنت إدارة قناة مكسبي الرياضية أنها قد أجرت تحديث على التردد الخاص بالقناة ليكون كالتالي: تردد قناة مكسبي سبورت 1 الجديد على القمر الصناعي نايل سات- بتردد: 11095- والاستقطاب: أفقي، تردد قناة مكسبي سبورت 2 الجديد على القمر الصناعي نايل سات- والتردد: 11595- أما الاستقطاب فهو رأسي.

وكان الاتحاد الإفريقي كاف قد أعلن أنه يحق للدولة التي تستضيف المباراة أن تقوم بكسب أحقية نقل وإذاعة اللقاء عبر قنوات التليفزيون المحلية الخاصة بها، لذلك ستكون القناة الأرضية المصرية تذيع ماتش الأهلي وفيتا كلوب مجانا على نايل سات، وسوف نتابع المزيد من التفاصيل فيما يخص ذلك.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب أون تايم سبورت الأرضية

متابعينا الكرام ستكون ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم مجانا على نايل سات هي قناة أون تايم سبورت الأرضية والتي ستُمكنكم من مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم مجانا عبر أون تايم سبورت على التردد الأرضى UHF 32، هذا ونذكركم أننا سنتابع معكم ملخص نتيجة مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم الشوط الأول والثاني وقت انطلاق اللقاء بلحظات قليلة وذلك من خلال تقارير متتالية نرصدها لكم عبر قسم أخبار الرياضة.

من المتوقع أن تكون قناة مكسبي سبورت الجديدة ضمن القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي اليوم مجانا ضد فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2021 ، يُمكنكم استقبال والتقاط التردد الخاص بها الموضح أعلاه على القمر الصناعي نايل سات، كما ستكون ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم مجانا هي القناة المحلية الأرضية لدولة الكونغو وهذا ضمن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بأحقية نقل المباراة عبر القنوات التليفزيونية المحلية الأرضية للدولة التي تستضيف المواجهة.