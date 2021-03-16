تردد قناة السعودية الرياضية KSA Sport الناقلة لبطولة كأس خادم الحرمين موسم 2021

تردد قناة السعودية الرياضية من أبرز ترددات القنوات التي يقوم بالبحث عنها جميع عشاق كرة القدم، لأنها من أكثر القنوات المميزة التي تقوم بنقل العديد من المباريات المجانية على مستوى العالم، وتهتم القناة بالمقام الأول بنقل المباريات الخاصة بالمملكة العربية السعودية والمنظمة بداخلها، بالإضافة إلى المباريات التي يشارك فيها المنتخب السعودي، وقد تمكنت في فترة بسيطة من لفت أنظار عدد ضخم من الجماهير من كل مكان حول العالم لمتابعة برامجها والمباريات المعروضة على شاشتها نظراً للأهمية الكبيرة التي تمكنت من الاستحواذ عليها.

تردد قناة السعودية الرياضية KSA Sport

يتميز تردد قناة السعودية الرياضية بحصولها على حق إذاعة عدد كبير للغاية من البطولات المحلية والدولية في مختلف المجالات الرياضية، مع الأخذ في الاعتبار الحرص على نقل المباراة بكفاءة عالية ونقاء في الصوت وخالي من التشويش والتقطيع، كما أنها تقوم بتقديم مجموعة مميزة من البرامج بصحبة العديد من نجوم كرة القدم والإعلاميين في المجال الرياضي، ويمكنكم ضبط تردد القناة من خلال إدخال البيانات التالية:

التردد : 12274 .

التردد 12274 معدل الترميز 27500.

الاستقطاب : عمودي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

البطولات المذاعة على قناة السعودية الرياضية

الدوري السعودي الممتاز.

الدوري السعودي للمحترفين.

كأس السوبر السعودي.

كأس خادم الحرمين الشريفين.

كأس السوبر الإيطالي.

كأس ملك أسبانيا.

البطولات الرمضانية.

كأس العرب للأندية الأبطال.

سباقات الخيل.

بطولات الفئات السنية السعودية.

محللين ومعلقي القناة السعودية الرياضية

تتعاون قناة السعودية الرياضية مع عدد كبير من المعلقين ومن بينهم (محمد البخيتان، وفهد العتيني، وفارس عوض، وبلال علام، وعائد العصيمي، ومحمد النعمي، ويوسف السلطان).

بالإضافة إلى العديد من المحللين الكبار في المجال ومن بينهم (يوسف خميس، وحمزة إدريس، وتركي السلطان، وعبد الرازق أبو داوود، وسلطان البرقان، وحمود السلوة).