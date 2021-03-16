نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم بدون تشويش في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر العديد من عشاق كرة القدم اللقاء القوي بين الاهلي وفيتا كلوب عصر اليوم، وترتفع مؤشرات البحث عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب ونقدم لحضراتكم من خلال موقعنا تردد أهم القنوات المفتوحة التي أعلنت نقل المباراة، والجدير بالذكر أن المباراة ستقام في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم بتوقيت جمهورية مصر العربية والساعة الرابعة عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويلتقي الفريقان علي ملعب الشهداء المعروف بالعاصمة الكونغولية ضمن مباريات الجولة الرابعة في دوري المجموعات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب مجانا وبدون تشويش

خلال الساعات القليلة القادمة يلتقي فريق النادي الأهلي وفيتا كلوب في مباراة من العيار الثقيل ضمن واحدة من أهم مباريات دوري أبطال أفريقيا الدورة الرابعة، والتي يسعي النادي الأهلي جاهدا لاقتناص فرصة حقيقية لتعويض خسارتة منذ بداية دوري المجموعات في محاولات قوية من النادي للدفاع عن اللقب، وسوف يتم نقل المباراة علي قناة بي إن سبورت المشفرة be in SPORTS، وبالرغم من ذلك يمكنكم مشاهدة المباراة علي قناة مكسبي التي أعلنت نقل المباراة عبر شاشة القناة والتي تحظي بنسب مشاهدة عالية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب بدون تشويش

نقدم لحضراتكم تردد قناة مكسبي الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب بدون تشويش وبجودة عالية، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت جمهورية مصر العربية علي القمر الصناعي النيل سات، قم بإستخدام الريموت كنترول لضبط التردد الجديد للقناة ومتابعة أقوي المباريات المشفرة مجانا وبدون إنقطاع

التردد 11411.

معامل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 4/5.

والجدير بالذكر إن بعثة النادي الأهلي في الكونغو تحت رئاسة العامري فاروق رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ويترقب الجميع إحداث قوية من كلا الفريقين في مباراة اليوم.