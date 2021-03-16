نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة مكسبي سبورت الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب مجانا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الألف من عشاق كرة القدم ومحبي النادي الأهلي عن تردد قناة مكسبي سبورت maksaby SPORT الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب، حيث يترقب مشجعي الفريق الأول تحقيق الفوز اليوم في محاولة لتعويض الخسارة المتكررة منذ بداية البطولة ويترقب الملايين أحداث المباراة بحماس شديد لتشجيع الفريق المفضل، ويلتقي الفريقان في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت جمهورية مصر العربية وتمام الساعة 4 عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية، ضمن مباريات الجولة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.

قناة مكسبي سبورت الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب مجانا

حازت القناة علي شهرة عالمية ومحلية لقيامها بتغطية أهم الأحداث الرياضية المشفرة بالمجان، ولتكرار عدد الشكاوي من وجود تشويش علي الصورة قامت إدارة القناة بالإعلان عن التردد الجديد للقناة علي القمر الصناعي النيل سات بدون تشويش وبجودة عالية وصوت أكثر نقاء، وتتربع قناة مكسبي سبورت علي قمة أهم القنوات الفضائية المتخصصة في عرض المباريات العالمية الهامة ولاكن المميز بالقناة أنها مجانية تمام، ولايتم دفع أي رسوم اشتراك مقابل مشاهدة القناة، وأعلنت القناة رسميا نقل وتحليل مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم عبر شاشة القناة، ونقدم لحضراتكم من خلال موقعنا تردد القناة الجديد.

أقوي تردد لإستقبال قناة مكسبي سبورت بدون تشويش

يمكنكم متابعة الأحداث الرياضية المحلية والعالمية بالمجان وبجودة عالية من خلال ضبط تردد قناة مكسبي سبورت علي القمر الصناعي النيل سات، عن طريق إدخال الإحداثيات الجديدة للقناة بعد تعديل التردد خلال الأيام القليلة السابقة لضمان جودة الصورة وتحسين مستوى الصوت ومنع أي تشويش علي البث، خاصة بعد إن أصبحت شهرة القناة عالمية وتحظي بنسب مشاهدة عالية ومتابعين من مختلف

التردد 11595.

معامل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

يتم إدخال البيانات الجديدة لإستقبال القناة علي أجهزة الريسيفر الخاصة بكم في المنزل بالمجان وبدون أي إشتراك أو تشفير.