نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينطلق فريق الأهلي اليوم بكامل عزيمته وطاقته لتحقيق الانتصار علي فريق فيتا كلوب ضمن دوري أبطال أفريقيا، وذلك حتي يتمكن من رفع مستوي انضمامه للتأهل في المجموعة الأولي، حتي تمكن من تصدر ترتيب الدوري، تلك المباراة التي ستقام يوم الثلاثاء الموافق 16-3-2021 علي أرض ملعب “الشهداء” في “الكونغو” في تمام الساعة 3 عصراً بتوقيت القاهرة.

القنوات المفتوحة لنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب

تبدأ مباراة فريق المارد الأحمر -الأهلي- ضد فرقة فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا اليوم تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مصر، حيث أنه سيتم إذاعة المباراة علي القنوات التالية:

قناة Bein Sports Connect

Bein Sports HD 4

تردد قناة مكسبي الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب

كما أنه يُرجي العلم بأن قناة مكسبي ستقوم كذلك بنقل المباراة، وهي عبارة عن قناة مجانية مفتوحة علي النايل سات، تقوم بنقل المباريات المختلفة لكافة الدوريات، وترددها كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات

اسم القناة: Maksby

التردد: 11411

الاستقطاب: V (رأسي)

معدل الترميز: 27500

في حالة تمكن النادي الأهلي من تحقيق الانتصار علي فريق فيتا كلوب في خلال هذه المواجهة الحاسمة، فإنه سيتمكن من تصدر دوري أبطال أفريقيا عبر حصوله علي 3 نقاط، مما سيعمل علي تأهيله إلي “الدور الربع النهائي” من “دوري أبطال أفريقيا” لهذا العام، ويلزم عليه الفوز حتي يتمكن تعويض نتيجة التعادل في المباراة الماضية، أمام الفريق ذاته في القاهرة بنتيجة “2-2”.

ترتيب الأهلي في دوري أبطال أفريقيا قبل مباراة اليوم

إلي الآن يحتل النادي الأهلي “المرتبة الثالثة” ضمن جدول “ترتيب المجموعة الأولي” في هذه البطولة، حيث أنه يمتلك 4 نقاط.

في حين أن نادي “سيمبا التنزاني” هو المتصدر لتلك المجموعة، حيث يأتي رصيده بـ 7 نقاط، ويليه نادي “فيتا كلوب” برصيد 4 نقاط. حيث أنه تمكن من الفوز علي النادي الأهلي بسبب أهدافه.

في حين أن النادي الأخير في ترتيب هذه المجموعة ألا وهو نادي “المريخ السوداني”، والذي يمتلك نقطة واحدة فقط، كما أنه سيؤدي مباراة عصر هذا اليوم كذلك خارج أرضه، والتي ستقام ضد فريق “سيمبا التنزاني”.