أبطال أوروبا (اياب ثمن النهائي): برنامج مباريات الثلاثاء

تدور اليوم الثلاثاء 9 مارس، الدفعة الأولى من مباريات اياب ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المباريات بتوقيت تونس (جرينيتش +1).

الساعة 21:00 : يوفنتوس - بورتو (الذهاب 2-1 لبورتو)

الساعة 21:00 : بوروسيا دورتموند - اشبيلية (الذهاب 3-2 لدورتموند)

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