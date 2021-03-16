أبطال أوروبا (اياب ثمن النهائي): برشلونة في مهمة صعبة أمام باريس سان جيرمان

يواجه فريق برشلونة ، مساء اليوم الاربعاء (الساعة 21:00)، فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ، في مباراة صعبة على الفريق الكاتلوني بعد هزيمته في مباراة الذهاب بنتيجة 4-1.
وفي المباراة الثانية يلاقي ليفربول الانجليزي فريق لايبزيج الالماني في مباراة تبدو سهلة للفريق الانجليزي على اعتبار الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0.
وفي ما يلي برنامج مباريات الليلة:
الساعة 21:00 : باريس سان جيرمان - برشلونة (الذهاب 4-1 لسان جيرمان)
الساعة 21:00 : ليفربول - لايبزيج (الذهاب 2-0 لليفربول)
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