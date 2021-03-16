جماهير باريس سان جيرمان تستفز لاعبي برشلونة

أفادت وسائل إعلام محلية أن ألعابا نارية أطلقت في الساعات الأولى من صباح الأربعاء بالقرب من الفندق الذي يقيم فيه فريق برشلونة في العاصمة الفرنسية.

ويحل برشلونة ضيفا على باريس سان جيرمان الليلة في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب "حديقة الأمراء".

وسُمع دوي الألعاب النارية بوضوح بالقرب من برج إيفل، وتفاجأ به سكان أحد الأحياء الأكثر هدوءا في العاصمة الباريسية، الذي أصبح الآن بلا سائحين مع حظر تجول يبدأ الساعة السادسة مساء بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقام العديد من سكان المنطقة بتسجيل تلك اللحظات التي تظهر إطلاق الألعاب النارية، وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسادت حالة من الارتباك في بداية الأمر، حتى تأكد أن بعض مشجعي الفريق الفرنسي أرادوا إزعاج بعثة البلوجرانا.

ووصل برشلونة إلى باريس الثلاثاء بهدف تعويض الخسارة الكبيرة التي تعرض لها على أرضه (1-4) في مباراة الذهاب، والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن رئيس النادي الكتالوني الجديد، خوان لابورتا، رافق الفريق في رحلته إلى باريس التي يسعى خلالها البارسا إلى تحقيق ريمونتادا تاريخية جديدة.

وكالات