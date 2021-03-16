تعرف على هدافي دوري أبطال أوروبا بعد نهاية مرحلة ذهاب ثمن النهائي

ينفرد النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند بصدارة قائمة هدافي البطولة هذا الموسم بثمانية أهداف، وذلك بعد انتهاء مواجهات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.



وسجل هالاند ثنائية في مرمى إشبيلية الأسبوع الماضي ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 في المباراة التي انتهت لمصلحة الغواصات الصفر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



فيما جاء في المركز الثاني الفرنسي أوليفييه جيرو بعد فوز فريقه تشيلسي بهدف نظيف أحرزه في مرمى أتلتيكو مدريد الثلاثاء رافعا رصيده من الأهداف في البطولة إلى 6 ليتعادل بها مع ألفارو موراتا لاعب يوفنتوس وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد والبرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان.



بالمركز الثالث وبرصيد خمسة أهداف جاء الفرنسي كيليان مبابي زميل نيمار في باريس سان جيرمان متساويا مع الإيطالي تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو.



فيما يمتلك النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، برصيده أربعة أهداف متعادلا مع عدة لاعبين أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة والبولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ والفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

المصدر: وكالات