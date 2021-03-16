نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وأتلانتا إياب دوري أبطال أوروبا وتشكيلة ريال مدريد المتوقعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يخوض اليوم النادي الملكي الأسباني مواجهة قوية مع النادي الإيطالي أتلانتا من ضمن منافسات دور ال16 بدوري أبطال أوروبا، والتي شهدنا بها حتى الآن سقوط ناديين كبار من دور ال16 وهما يوفنتوس وبرشلونة، وستقام المبارة على ملعب ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو بمدينة مدريد الإسبانية.

مبارة ريال مدريد وأتلانتا

ويركز نادي ريال مدريد على الفوز في المبارة أو الخروج منها بتعادل على الأقل، حيث فاز ريال مدريد في مبارة الذهاب على ملعب أتلانتا بفارق ضئيل هدف مقابل صفر، مما يجعل تؤهل الريال حتى الآن إلى دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا غير محسوما حتى اللحظة، وسيتسغل النادي الملكي عنصر وجوده في ملعبه لدعم لاعبيه معنويا مما سيجعل حظوظه أفضل بشكل أكبر في هذه المبارة.

أما بالنسبة لنادي أتلانتا الإيطالي الذي خاض مشوارا طويلا في دور المجموعات فليس أمامه ما يخسره هذه الليلة، كما أن فارق الأهداف بين الفريقين يجعل هناك أمل للفريق الإيطالي في محاولة خطف الفوز على ريال مدريد والتؤهل لدور الربع النهائي.

التشكيلة المتوقعة لريال مدريد في مواجهة أتلانتا

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية عن تشكيلة النادي الملكي المتوقعة، ويتوقع أن يلعب زيدان بشكل متوازن بين الدفاع والهجوم لضمان التأهل للدور الربع النهائي، كما سيغيب الجناح الأيسر البلجيكي إيدين هازارد نظرا لإصابته إصابة عضلية والتشكيلة كما يلي.

حراسة المرمي: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، رافيال فاران، سيرجيو راموس، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش، فيديريكو فالفيردي، توني كروس.

الهجوم: ماركو أسينسو، كريم بنزيما، رودريجو جوس.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلانتا في دور الأياب والقناة الناقلة

سيتم إذاعة المبارة ريال مدريد وأتلانتا بإياب الدور ال16 بدوري أبطال أوروبا على قناة بي إن سبورت 3، وستذاع المبارة في الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 11 بتوقيت مكة المكرمة.