اتحاد السباحة يعقد غدا اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية

يعقد الاتحاد العماني للسباحة غدا الخميس الساعة الثانية عشرة ظهرا اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك بقاعة الاجتماعات بالدور الأول بمبنى اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية برئاسة طه بن سليمان الكشري رئيس مجلس مجلس إدارة الاتحاد وبحضور أعضاء المجلس وممثلي الأندية المنتسبة للاتحاد والمستوفين لشروط حضور الاجتماع وفقا للمادة ٢٠ من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية حيث يبلغ عدد الأندية المنتسبة للاتحاد العماني للسباحة ٢٩ ناديا

ويشمل جدول أعمال الاجتماع عدة بنود منها الترحيب بالحضور واعتماد جدول الأعمال و المصادقة على محضر الاجتماع السابق للجمعية العمومية العادية و تقرير عن حالة الاتحاد الادارية والمالية، وأنشطته المختلفة عن السنة المنتهية 2020م.

إضافة إلى مناقشة مشـروع الأنشطـة وخطط الاتحاد والموازنة التقديرية للعام الحالي 2021 واستعراض الميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية 31/12/2020 واعتمادها و اختيار مدقق الحسابات للسنة المالية 2021م وتحديد مكافأته السنوية إضافة المواضيع المطروحة في بند ما يستجد من أعمال.

وبعد ختام اجتماع الجمعية العمومية العادية يعقد الاتحاد مباشرة اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والذي سيتم خلاله اعتماد النظام الأساسي المعدل للاتحاد، إضافة إلى المواضيع المدرجة في بند ما يستجد من أعمال.

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