اللجنة المنظمة تكشف تفاصيل الدوري بمشاركة 22 فريقا والجمعة ضربة البداية للوقوف على جاهزية أول دوري نسائي لكرة القدم

ماجد الوردي:سنطبق البروتوكول الصحي المعتمد لدينا فـي مسابقات الاتحاد

مها جنود : كافة الفرق ستتنافس بخصوصية مطلقة وسنلعب بنظام الذهاب والإياب

سالم الصالحي:مراقبات الدوري خضعن لعدد من التجارب العملية والنظرية ونجحن فيها

تغطية ـ زينب الزدجالية:

كشفت اللجنة المنظمة لدوري كرة القدم النسائية للصالات والذي ينظمه الاتحاد العماني لكرة القدم من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس عن أهم تفاصيل الدوري والذي سينطلق يوم الجمعة القادم التاسع عشر من الشهر الجاري بمشاركة 22 فريقًا من مختلف أندية محافظات السلطنة والموزع على 6 مجموعات .

وقد تحدث في المؤتمر الصحفي مها جنود رئيسة قسم كرة القدم النسائية بالاتحاد العماني لكرة القدم وسالم بن عبدالله الصالحي مدير العمليات برابطة الدوري وماجد بن محمد الوردي أخصائي الطب الرياضي بالمنتخبات الوطنية.

حيث استهلت مها جنود رئيسة قسم كرة القدم النسائية بالاتحاد العماني لكرة القدم الحديث عن الدوري قائلة : بداية نثمن تكاتف وتعاون المسؤولين بالاتحاد العماني لكرة القدم من اجل اظهار الدوري بالشكل الصحيح، حيث سيشارك في الدوري أندية صلالة وينقل وأهلي سداب والعروبة والسويق وصحار والطليعة ومرباط والاتفاق والنصر والنهضة والبشائر وعبري وصحم والشباب والخابورة و الإتحاد ومسقط ونادي عُمان وبهلاء وقريات والكامل والوافي.

وتم توزيع الأندية المشاركة على 6 مجموعات، تضم المجموعة الأولى أندية محافظة ظفار ظفار والنصر ومرباط و الإتحاد في حين تضم المجموعة الثانية أندية عُمان وأهلي سداب وقريات ومسقط، أما المجموعة الثالثة فتضم أندية الكامل والوافي وبهلاء والطليعة والاتفاق، بينما تضم المجموعة الرابعة أندية عبري ومصيرة والنهضة والخامسة تمثلها أندية صحار وينقل والسويق وصحم والمجموعة السادسة أندية البشائر والخابورة والرستاق ، حيث تم تقسيم المجموعات وفقا للتقسيم الجغرافي ، وسيتم اعتماد نظام الذهاب والاياب في المباريات ، بالاضافة الى اعتماد قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم في ادارتها . أما فيما يتعلق بالجوانب الفنية الاخرى ، سيتسم الدوري بالخصوصية المطلقة من جميع الجوانب وحتى الجوانب الاعلامية ، حيث ستقوم بتغطية الحدث نخبة من الاعلاميات في السلطنة ولن يسمح بتواجد الرجال، كما اننا اعتمدنا نظاما معينا للتغطيات الاعلامية التي من شأنها توثيق الحدث بالطريقة المثلى .

وأضافت جنود:اما عن الجوانب الفنية ومستجدات الدوري من الناحية الصحية فقد تم تدارس كل الامور المتعلقة بالطوارئ ، حيث سيتم ابعاد الفريق عن المشاركة لمدة زمنية سنتفق عليها لاحقا ومن ثم سنعيد المباراة المقررة في جدول المنافسات ، حتى تحتفظ كل الفرق بحقها في المنافسة ، ناهيك أن الوضع حاليا هووضع استثنائي ويجب مراعاته. واختتمت مها جنود حديثها بالاشادة بالأسرالعمانية التي قدمت كافة انواع الدعم لبناتهم للمشاركة في هذا الدوري الأول ، ولخصت شكرها ببيت شعري للشاعرة يقين حمد جنود قائلة : ياجبهة المجد وهل تاج علا .. إلا كما يعلوعمانيا مصَرُّ.

تدريب المراقبات

من جانبه قال سالم بن عبدالله الصالحي مديرالعمليات برابطة الدوري:تم إعداد مجموعة من المراقبات للدوري من خلال عدد من حلقات العمل النظرية والعملية التي عقدت على مراحل وفترات متقاربة وبمشاركة 17 مراقبة من مختلف محافظات السلطنة واللاتي خضعن لعدد ممن التجارب ونجحن فيها .

البروتوكول الطبي

وقال الكتور ماجد الوردي أخصائي الطب الرياضي بالمنتخبات الوطنية: سيتم خلال الدوري تطبيق كافة الاجراءات الوقاية المتبعة في المسابقات الاخرى ، حيث عملنا مؤخرا على فحص جميع اللاعبات المشاركات الممثلات لـ 21 ناديا ، عدى نادي مرباط والذي ننتظر منه نتيجة الفحوصات من اجل الاستمرارية في المنافسات وخوض الدوري .