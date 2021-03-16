الأشعة تؤكد إصابة المسلمي بتمزق من الدرجة الأولى

كشفت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت لنجم دفاع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم ونادي ظفار محمد المسلمي عن إصابته بتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية ، وتمزق جزئي في الوتر العلوي لذات العضلة ، الأمر الذي دعا الجهاز الطبي للمنتخب لاتخاذ قرار بمنح اللاعب راحة تامة رفقة برنامج علاج وتأهيل يتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع .

الجدير بالذكر ، أن المسلمي تعرض للإصابة في الحصة التدريبية المسائية التي خاضها المنتخب الأحد الماضي في معسكره الخارجي الحالي في إمارة دبي والذي يستعد من خلاله لخوض لقائين وديين أمام الاردن والهند على التوالي بحثا عن الجاهزية التامة قبل خوض ما تبقى من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهله لمونديال قطر 2022 ونهائيات أمم آسيا القادمة في الصين 2023م .

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