علي الرواس : نستهدف ترسيخ وتعزيز مفهوم الانتماء إلى الأندية والرياضة

أكد أهمية المنافسة الشريفة بين الأندية

صلالة ـ الوطن :

أكد الشيخ علي بن أحمد الرواس رئيس نادي ظفار، بأن الهدف الأساسي من الحراك الكبير الذي يقوم به في جميع الأنشطة والألعاب بنادي ظفار هو ترسيخ وتعزيز مفهوم الانتماء إلى الأندية والرياضة بشكل عام في السلطنة ، ولفت النظر إلى أنهم ظلوا دائما يعملون من أجل إحداث التغيير الذي يمكن الرياضة العمانية من التطور والتقدم والبعد عن الرتابة دون الخروج عن الموروثات والقيم بالبلاد التي نفخر ونتمسك بها ونسعى دائما من أجل زيادة الحماس على الانتماء الحقيقي للأندية والمناطق والولايات والسلطنة الحبيبة.

وأضاف الرواس : أتمنى ان نكون قد وفقنا في عملنا وبكل تأكيد فإن التنافس الشريف هو الذي يقود الى التطوير خاصة وأن الجميع يسعى من أجل تحقيق الأفضل والوصول إلى مبتغاه وهذا ما لمسناه من جميع الإدارات التي تقود العمل بالأندية ، وأن التمسك بالقيم والأخلاق واحترام المنافسين والابتعاد التام عن الإساءات أيا كانت مؤكدا أن الوصول إلى القمة لن يحدث إلا بالتنافس الحقيقي والشريف داخل الملعب .

تشكيل لجنة

كما أكد أمين صندوق نادي ظفار محمد بن سالم الرواس أنه بناء على توجيهات الشيخ علي بن أحمد الرواس رئيس النادي واطلاعه على بعض الخلفيات والحيثيات التي حدثت في فترة الوعكة الصحية التي مر بها مؤخرا، خاصة تلك المتعلقة بما قام به بعض اللاعبين الواعدين والشباب بالنادي في إحدى المباريات السابقة للنهائي ، فإنه تم التوجيه المباشر بتشكيل لجنة للجلوس مع اللاعبين وتحويل المخالفين منهم إلى لجنة الانضباط ، مؤكدا احترام نادي ظفار لجميع الأندية بالسلطنة وحرصه على التنافس الشريف داخل وخارج المستطيل الأخضر بما لا يخرج لعبة كرة القدم عن إطارها الصحيح القائم على الاحترام المتبادل بين الجميع واحترام مشاعر الآخرين وعدم الانتقاص منهم وبالأخص في الأفراح، وكرة القدم لعبة تحتمل كل النتائج ويجب أن يكون الاحترام المتبادل شعارنا في جميع الحالات مع كل الأندية والله الموفق .