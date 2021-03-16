غدا الاتحاد العماني لكرة اليد يعقد اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية

يعقد غدا الخميس اجتماعا الجمعية العمومية العادية وغير العادية للاتحاد العماني لكرة اليد بفندق سيتي سيزن الخوير استناداً للمادة (22) من النظام الأساسي للاتحاد، وذلك برئاسة الدكتور سعيد بن احمد الشحري رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد بحضور اعضاء مجلس الادارة وؤوساء وممثلي الاندية، حيث سيكون الاجتماع الاول مخصصا للجمعية العمومية العادية في الساعة الخامسة مساءً أما اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ( السادسة والنصف مساءً ).

وقد وجه مجلس إدارة الاتحاد الدعوة لكافة الأندية الأعضاء و التي تنطبق عليها المادة (17) من النظام الأساسي للاتحاد لحضور هذا الاجتماع، حيث طالبهم بتجديد عضوياتهم حتى يحق لهم حضور الاجتماعين استناداً للمادة (32) من النظام الأساسي للاتحاد العماني لكرة اليد فإن الاجتماع يكون صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين الذين يحق لهم الحضور (النصف +1) فإذا لـــم تتوافر هذه الأغلبية حتى الساعة الخامسة والنصف يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد في تمام الساعة السادسة من نفس اليوم، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور (ربع) عدد الأعضاء العاملين الذين لهـم حق الحضور لمناقشة جدول الأعمال الخاص بالاجتماع .

وسوف يتم خلال الاجتماعين العادي وغير العادي تركيز النقاش في المصادقة على محضر الاجتماع السابق للجمعية العمومية العادية، ومناقشة التقارير المالية والإدارية ومشاريع أنشطة وخطط وموازنة الاتحاد للعام الجاري واستعراض الميزانية العمومية للعام الماضي واعتمادها، كما سيتم التركيز في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية على اعتماد النظام الأساسي لكل اتحاد وفق ما جاء في الفصل التاسع في الأحكام الختامية للمادة 97 من القرار الوزاري رقم 23 / 2021 بشأن اعتماد نموذج نظام أساسي للاتحادات الرياضية الجديد .

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